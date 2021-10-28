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Avrupa ülkelerinden İsrail’e "Batı Şeria’da 3 bin yeni ev planını durdur" çağrısı

Avrupa’daki 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylayan İsrail yönetimine geri adım atılması yönünde çağrıda bulundu. Planın uluslararası hukuku ihlal ettiği, iki devletli çözüm çabalarını baltaladığı vurgulandı.

Politika 28.10.2021, 16:52
Avrupa ülkelerinden İsrail’e "Batı Şeria’da 3 bin yeni ev planını durdur" çağrısı

Avrupa’daki 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesini onaylayan İsrail yönetimine geri adım atılması yönünde çağrıda bulundu. Planın uluslararası hukuku ihlal ettiği, iki devletli çözüm çabalarını baltaladığı vurgulandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine 3 bin 144 konut daha inşa edilmesi planına ABD’nin ardından Avrupa’daki 12 ülkeden tepki geldi. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya ve İsveç Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden, iki devletli çözüme ulaşma çabalarını baltalayan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimleri genişleten uygulamaya karşı olduğumuzu yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail’in yeni konut planından vazgeçilmesinin istendiği açıklamada, "İsrail hükümetini Batı Şeria’da 3 bin 144 yerleşim biriminin inşasına yönelik planını uygulama kararını geri çekmeye çağırıyoruz. Güveni yeniden inşa etmek ve barışı teşvik etmek için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler’in 2334 sayılı kararını tüm hükümleriyle uygulama çağrımızı yineliyoruz" denildi.

İsrail, Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 3 bin 144 yeni ev inşa etme planını çarşamba günü onaylamıştı. Plana ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden de tepki gelmişti. Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerlerinde yaklaşık 475 bin İsrailli Yahudi yaşıyor.

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