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Avrupa Birliği Zirvesi İkinci gününde

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, bu yıl 20-21 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikinci gününde devam ediyor .

Politika 22.10.2021, 11:51
Avrupa Birliği Zirvesi İkinci gününde

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, bu yıl 20-21 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de ikinci gününde devam ediyor .

AB üyesi 27 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin ilk günündeki gündem maddeleri korona virüs, enerji fiyatlarındaki artık, ticaret ve dış ilişkiler oldu. Toplantı sonrası AB Konsey Komisyonu Başkanı Charles Michel ve AB Başkanı Komisyonu Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Zirvesi’nin ikinci gününde ise sabah saatlerinde toplantı merkezine gelmeye başlayan liderler, zirvenin ikinci ve son gününde göç ve dijital dönüşüm konularını ele alacak.

Toplantı sonrası Michel ve Leyen’in basın toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

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