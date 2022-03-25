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Arınç: “Evliya çelebi bu günleri görse kahrından ölürdü”

Manisa’da Şehzadeler Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen Spil Şifalı Otlar Festivaline katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç Evliya Çelebi’nin ‘Dağlarından yağ, ovalarından bağ akan kent’ sözüne atıfta bulunarak, “İnşallah o günleri tekrar yaşamak nasip olur. Yağların, balların fiyatlarına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız” dedi.

Politika 25.03.2022, 16:09 25.03.2022, 16:16
Arınç: “Evliya çelebi bu günleri görse kahrından ölürdü”

Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa’da ilk kez Spil Şifalı Otlar Festivali düzenlendi. Sadece Spil Dağında 78 endemik bitkinin yetiştiği Manisa’da ilk kez gerçekleştirilen festivale TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan festivalde şifalı otların yer aldığı çok sayıda stant açıldı.

“Dağlarından yağ, ovalarından bal akan kent”

“Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Manisa’nın değerli insanları hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan 24. Dönem Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, “Türkiye’de 12 bin çeşit şifalı bitki var. 4 bini de endemik sadece Anadolu coğrafyasında yetişiyor. Spil Dağı’nda, Spil Dağı’na özgü 78 çeşit endemik şifalı bitki var. Evliya Çelebi ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akan kent’ demiş. Ben bunu Manisa için dediğini söylüyorum, Aydınlılar da Aydın için olduğunu söylüyor kim ne derse desin. Bu Manisa içindir. Dağlarındaki yağ; 170 milyon zeytin ağacının 20 milyonu Manisa’da. Ovalarındaki bal da, ‘Okul üzümü akıl üzümü’ diye projelendirdiğimiz üzümümüz. Nice meyvelerimiz, sebzelerimiz var. Bu kadar şifalı bitkinin içinde olup da şifalı bitki festivalini başka ilçelere, illere kaptırmak doğru değildi. Bunu bir köşe yazımda belirttim. Değerli Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik bir ekibini gönderdi dedi ki, ‘Sayın vekilim bu festivali nasıl yapacaksak yapalım ve bugün burada gerçekleştirelim” dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da yaptığı kısa konuşmasında festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Evliya Çelebi kahrından ölürdü”

Kurulan kürsünün arkasında ellerinde dövizlerle bekleyen çocukları yerine oturttuktan sonra konuşmasına başlayan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ise şunları söyledi: “Ben 23 Nisan’dan bilirim. Bizi götürürlerdi sabahtan, 6 saat beklerdik birileri geçsin de bizde geçelim diye. Dr. Muzaffer Yurttaş arkadaşımız çok güzel anlattı. Anlatacak hiçbir şey bırakmadı. Dağlarından yağlar, ovalarından ballar dedi galiba. İnşallah o günleri tekrar yaşamak nasip olur. Yağların, balların fiyatlarına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız. Manisa’mızın tarihi, geçmişi çok güçlüdür, büyüktür. Ne mutlu Manisalıyım diyebilene, ne mutlu hayatını Manisa’da sürdürebilen bütün dostlarımıza, kardeşlerimize. Müstesna bir yerdeyiz bunun kıymetini bileceğiz.”

Arınç’ın konuşmasının ardından Festival çerçevesinde düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın eşi Münevver Arın ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu tarafından verildi.

Yapılan ödül töreninin ardından başta Bülent Arınç olmak üzere protokol üyeleri stantları gezerek alışveriş yaptı.

#Festival #spil şifalı otlar #Manisa #evliya çelebi #Bülent Arınç
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