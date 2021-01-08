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Anavatan Partisinden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindekiler, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 494 gündür oturma eylemine devam eden aileleri ziyaret etti.

Politika 08.01.2021, 15:17
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Anavatan Partisinden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindekiler, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 494 gündür oturma eylemine devam eden aileleri ziyaret etti.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindekiler, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 494 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya geldi. Ailelerle görüşen Genel Başkan Çelebi, ailelerden çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Çelebi, ailelere karanfil uzatarak yanlarında olduklarını belirtti.

"Ailelerimizin evlatlarının tabutuna sarılmasını istemiyoruz"

Onurlu mücadelenin sahiplerine destek olmak için ailelerin yanına geldiklerini ifade eden Çelebi, aileleri yüreklendirmek için burada olduklarını kaydetti. Bölgede ciddi bir mücadele olduğunu kaydeden Genel Başkan Çelebi, "240 üzeri ailemiz evlatlarına kavuşmuş. Annelerin evlatlarının tabutuna sarılmasını istemiyoruz. Evlatların fotoğraflarına sarılarak gözyaşı dökmelerini istemiyoruz. Evlatlarının kendilerine sarılmaları için buradayız" dedi.

"AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçer"

Devletin verdiği mücadeleyi ulvi bulduklarını aktaran Başkan Çelebi, "Sonuna kadar destekliyoruz. Avrupa Birliğinin yolu Diyarbakır’dan geçer diyen bir genel başkanımız vardı, Başbakanımız vardı. O zaman tam anlaşılmayıp siyasi lince maruz kalsa da bugün, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla birlikte NATO’nun önemli bir müttefiki olduğumuzu ve Avrupa’nın bir parçası olduğumuzu yeniden teyit etmesi, güncellenmesi adına, Avrupa Birliğinin yolu ‘Diyarbakır annelerimizin’ bu onurlu direnişinden geçiyor” şeklinde konuştu.
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