Altun ve Kalın'dan Charlie Hebdo'nun karikatürüne sert tepki!

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayınladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderliğinin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür.

Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmayanlar şimdi de tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor.

Yine de ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve Yahudi düşmanı tahrikler bizi aynı şekilde karşılık vermeye kışkırtamayacak. Bir mağduriyet üzerinden verilmeye çalışılan gözdağına ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz. Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve budalaca saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir”

Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dönemde yeniden gündeme gelen ve aslında yükseliş hızını hiç kaybetmeyen İslam karşıtlığını on başlıkta ele almaya çalıştım.

Mesele derin ama çözümsüz değil. Mesuliyet hepimizin omuzlarında. Doğru adımlar atılmazsa kötülüğün büyümesi kaçınılmaz olacak.

Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.

Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir.

Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir” ifadelerine yer verdi.