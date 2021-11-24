banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!

Almanya’da "Trafik Lambası Koalisyonu protokol metni" açıklandı! Olaf Scholz Almanya’nın yeni başbakanı olacak

Almanya’da 26 Eylül’de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında varılan koalisyon anlaşması kamuoyuyla paylaşıldı. Anlaşma uyarınca, SPD’li Olaf Scholz Almanya’nın yeni başbakanı olacak.

Politika 24.11.2021, 19:10 24.11.2021, 19:25
Almanya’da "Trafik Lambası Koalisyonu protokol metni" açıklandı! Olaf Scholz Almanya’nın yeni başbakanı olacak

Almanya’da 26 Eylül’de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında varılan koalisyon anlaşması kamuoyuyla paylaşıldı. Anlaşma uyarınca, SPD’li Olaf Scholz Almanya’nın yeni başbakanı olacak.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından 51. federal hükümeti kurmak için 59 gündür çalışma yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yetkilileri, koalisyon protokolünde mutabakata vardı. Partiler arasında oluşturulan 22 ayrı çalışma grubu ile yapılan müzakereler neticesinde taraflar, koalisyon metnini imzaladı. Partilerin kırmızı-sarı-yeşil renkleri nedeniyle kamuoyunda “Trafik Lambası Koalisyonu" olarak adlandırılan yeni hükümetin protokolü başkent Berlin’deki Westhafen’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Kurulacak yeni koalisyon hükümetin tanıtım toplantısına SPD’den Olaf Scholz, Saskia Esken, Yeşillerden Annalena Baerbock, Robert Habeck, FDP’den Christian Lindner ve Volker Wissing katıldı. Tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon protokolüne Yeşiller Partisinin yaklaşık 120 bin üyesinin onay vermesi gerekiyor. FDP ve SPD ise protokolü delegelerinin oyuna sunacak. Onay sürecinin 5 Aralık’a kadar tamamlanması hedeflenirken, Scholz’un Almanya’nın yeni başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor. Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şöyle:

1.Asgari ücret saatte 12 Euro’ya yükseltilecek

2-Demiryolu ile yük taşımacılığı yüzde 25 oranında artırılacak

3-2030 yılına kadar yollarda en az 15 milyon elektrikli araba olacak

4-2030 yılına kadar kömür kullanımı aşamalı olarak kaldırılacak

5-Konut kriziyle mücadele etmek için yılda 400 bin daire inşa edilecek

6-Oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesi için anayasal değişiklik yapılmaya çalışılacak

7-Nitelikli işçileri çekmek için puana dayalı yeni göçmen politikası oluşturulacak

8-Göçmenlere Almanya’da 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu hakkı tanınacak

Scholz: "Ülkeyi daha iyi hale getirme iradesiyle birleştik"

Olaf Scholz kurulacak hükümetin karşılıklı saygı ve güven, aynı seviyeden bakış açısına sahip olacağını belirterek kabul edilen koalisyon protokolünün en geç 10 gün içinde her partinin üyelerinden ve delegelerinde onay alarak hazır olacağını ifade etti. Koalisyon ortaklarının tamamının ülkeyi ileri taşıma arzusuyla bir araya geldiğini ve müzakereler boyunca bu gayretlerini ortaya koyduklarını belirten Scholz, "Ülkeyi daha iyi hale getirme iradesiyle birleştik. Fazla ilerleme kaydetme konusunda cesaret göstermek istiyoruz" diyerek koalisyonun "yüksek etkiye sahip siyaseti" hedeflediğini kaydetti.

Salgınla mücadelede yeni yöntem

Olaf Scholz korona virüse karşı yeni bir mücadele yöntemi ortaya koyacaklarını, salgını ülke genelinde daha kontrollü bir şekilde kontrol altına alacaklarını ve bunun için özel bir birim kurulacağını açıkladı. Scholz, Sağlık Bakanlığı’nda bilimsel tavsiyelerde bulunmak için disiplinlerarası bir "Salgın Konseyi" oluşturulacağını, fedakarca çalışan sağlık çalışanları için 1 milyarlık ikramiye hazırladıklarını ve koalisyon ortaklarının bunu kabul ettiğini söyledi.

2030 yılına kadar elektriğin yüzde 80’i yenilenebilir enerjilerden sağlanacak

Scholz, ek olarak ev sahiplerine de ısıtma maliyetinde katkıda bulunacaklarını, yüksek enerji fiyatları nedeniyle kalorifer yakıtı veya gaz üzerindeki CO2 vergisini daha fazla arttırmak istemediklerini belirtti. Kurulacak yeni hükümetin rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandırmak istediğini 2030 yılına kadar Almanya’nın elektriğinin yüzde 80’ininin yenilenebilir enerjilerden sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

Konut kriziyle mücadele

Scholz, üçlü koalisyonun yılda 400 bin yeni konut inşa ettirerek konut soruna çözüm bulacağını, yapılacak yeni konutların 100 bininin kamu tarafından finanse edileceğini kaydetti. Scholz ayrıca, konut piyasasının sıkıntılı olduğu bölgelerde kiraların yüzde 15 yerine 3 yıl içinde yalnızca yüzde 11’e kadar artmasına izin verileceğini söyledi.

"Koalisyonumuzun ana hedefi, aktif bir toplum, yatırım yapan bir devlet ve basitçe işleyen bir Almanya’dır"

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise hükümet kurma çalışmaları sırasında korona virüs salgınında dördüncü dalganın gelmesi, Doğu Avrupa’daki göçmen krizi gibi endişe verici durumların yaşandığını bir dönemde cesaret ve güven verecek bir hükümetin olması gerektiğini ve bugün 3 partinin bir araya gelerek bunu sağladığını dile getirdi. Habeck, "Koalisyonumuzun ana hedefi, aktif bir toplum, yatırım yapan bir devlet ve basitçe işleyen bir Almanya’dır" dedi.

"Trafik ışığı statükoyu aşmak istiyor"

Hür Demokrat Parti Başkanı Christian Lindner da "Trafik ışığı statükoyu aşmak istiyor" diyerek başladığı konuşmasında trafik ışığı koalisyonunun rota değişikliğini temsil ettiğini, SPD, Yeşiller ve FDP’nin seçim kampanyalarında farklılıklarını gizlemediklerini söyledi. Lindner, "Fakat ortak bir noktamız var, o da statükonun üstesinden gelmek. Bu yüzden genç nesil onları seçti. Ülkede değişim arzusu olduğunu hissedebilirsiniz. Yeni hükümetin karşılaşacağı büyük zorluklar karşısında olağanüstü derecede iddialı projelerimiz var" dedi.

Koalisyon protokolünde kurulacak koalisyon hükümetinin bakanlar kurulunda Sosyal Demokrat Partinin 6, Yeşillerin 5 ve Liberallerin 4 bakanlığı bulunacak. Parti çevrelerinden alınan bilgilere göre bakanlıkların dağılımı şu şekilde olacak:

"Sosyal Demokrat Parti (SPD): Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakanlık Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İnşaat ve İskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı

Yeşiller: Ekonomi ve İklim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Çevre, Tüketici Tarım/Gıda ve Aile Bakanlığı

Hür Demokrat Parti (FDP): Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı."

Almanya’da koalisyon görüşmeleri 21 Ekim’de başlamıştı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7