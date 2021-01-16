Almanya’da Merkel’in partisi CDU yeni başkanını seçti

Almanya’nın en büyük ve Başbakan Angela Merkel’in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) yeni başkanı, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet oldu.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) 33. olağan kurultayı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ilk kez elektronik oylama yoluyla gerçekleştirildi. Dün Berlin Fuar Merkezinde “Ne yapıyorsak yarın için yapıyoruz” sloganıyla başlayan ve bugün de devam eden kurultayda bin 1 delege oylarını dijital ortamda kullanarak yeni başkanını seçti. Üç başkan adayının yarıştığı seçimlerin ikinci gününde adaylara 15’er dakikalık konuşma imkanı verilerek seçim öncesi delegelere hitap etme fırsatı tanındı. Kongrenin ilk turda her 3 aday da gereken mutlak çoğunluk oylarını alamadı. İlk turda Friedrich Merz 385 oy alırken, en yakın rakibi Armin Laschet ise 380 oy aldı. İlk turda 224 oy toplayan Norbert Röttgen ise yarış dışı kaldı. Oylamanın ikinci turu Merz ve Laschet arasında gerçekleşti.

Yeni başkan Laschet oldu

Genel başkan adaylarından Armin Laschet ikinci turda 521 oy alırken, Friedrich Merz ise 466 oyda kaldı. Oylama uzaktan elektronik sistemle yapıldığı için oylamanın onayı ise 22 Ocak’ta yapılarak resmiyet kazanacak. Yeni başkan, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olabileceği gibi başbakan adayını da belirleyebilecek.

CDU’nın yeni başkanı Armin Laschet, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliğine karşı olan, ancak daha önceki federal hükümetlerin verdiği sözlere bağlı kalınması gerektiğini savunarak hukuk devleti alanındaki gerileme nedeniyle Türkiye’nin AB üyelik sürecine son verilmesine de karşı çıkan isimlerden birisi olarak biliniyor.