Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Ermenistan başbakanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Ermenistan başbakanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, yaralılara şifa dileğinde bulundu.