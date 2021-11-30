Aliyev’den helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Devlet Sınır Hizmeti’ne bağlı helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilediği kaydedildi. Taziye mesajında helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin olmasından son derece üzüldüğünü belirten Aliyev, “30 Kasım 2021’de Devlet Sınır Teşkilatına ait askeri helikopterin Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında düşmesi sonucu mürettebatın hayatını kaybettiği haberi bizi son derece kederlendirdi. Bu ağır kaybın acısını sizlerle paylaşıyoruz. Mehriban Aliyeva ile birlikte size ve yakınlarınıza en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Allah rahmet etsin” ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, askeri helikopterin düşmesi sonucu 14 asker şehit olurken 2 asker ise yaralandı. Helikopter kazasıyla ilgili Başsavcılık tarafından dava açıldığı ve olay yerindeki incelemelerin sürdürüldüğü aktarıldı.