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Aliyev, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi’ni kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yoluyla İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Azerbaycan-İran Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı Rüstem Kasımi ve heyeti kabul etti.

Politika 25.01.2022, 15:54 25.01.2022, 16:04
Aliyev, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi’ni kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, video konferans yoluyla İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Azerbaycan-İran Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı Rüstem Kasımi ve heyeti kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-İran Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı Rüstem Kasımi’nin Azerbaycan ziyaretinin işgalden kurtarılmış topraklardan başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirildiği belirtildi. Kasımi’nin İran’dan doğrudan Füzuli’ye uçakla geldiğini ifade eden Aliyev, “Hem Füzuli hem de Zengilan’ı ziyaret ettiniz ve biz bunu çok takdir ediyoruz. Vatan Muharebesi’nden sonra bölgesel işbirliği için büyük fırsatlar oluştu. Savaştan sonra İran-Azerbaycan ilişkileri bu yönde daha da gelişti. Bölgesel işbirliğinin kurulması için çok umut verici 3+3 işbirliği platformu oluşturuldu. İlk görüşme gerçekleşti. Bu görüşmelerin düzenli olarak yapılacağından ve bölge ülkelerinin çıkarlarını sağlayacağından eminim. Ayrıca yakın zamanda İran şirketlerinin işgalden kurtarılmış topraklarda aktif olarak faaliyete başlayacağına inanıyorum. Ekonomi Bakanlığı’na gerekli talimatlar verildi, İran tarafıyla ön görüşmeler yapıldı ve şimdi somut sonuçlar bekliyoruz” dedi.

“Yüzlerce köy ve şehir yeryüzünden silinmiş diyebiliriz”

Kasımi’nin İşgalden kurtarılmış topraklardaki tahribatı kendi gözlerinizle gördüğünü vurgulayan Aliyev, “Ermenistan, işgal döneminde bütün şehirlerimizi ve köylerimizi tarumar etmiş. Bu nedenle 10 bin kilometrekareden fazla olan bu geniş alanda inşaat çalışmaları başlatıldı. Fakat gördüğünüz gibi, bu çok büyük ölçekli bir çalışma. Yüzlerce köy ve şehir yeryüzünden silinmiş diyebiliriz. İmar çalışmaları başlatıldı ve dediğim gibi, umarım İran şirketleri bu çalışmada aktif rol alır. Siz aynı zamanda Zengezur koridorunun oluşturulması yönünde yürütülen çalışmalar konusunda da bilgi edindiniz. Hem karayolu hem de demiryolu hattı başarıyla inşa ediliyor ve biz Ermenistan’dan da olumlu haberler alıyoruz. Ermenistan kendi tarafında da bu çalışmaları başlatmayı planlıyor. Kısacası, savaş sonrası dönemin tüm bölge için yeni fırsatlar açacağını umuyorum. Elbette İran’ın bu çalışmalara katkısı da çok önemli” diye konuştu.

Ermenistan işgali altındaki toprakları geri alınması vesilesiyle İran devleti ve halkı adına, Azerbaycan devletini ve Azerbaycan halkını tebrik ettiğini belirten Bakan Rüstem Kasımi, “Bu savaştaki zaferinizden dolayı sizi, Azerbaycan devletini ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan toprakları gördük, orada yapılan imar ve yeniden yapılandırma çalışmalarını yerinde inceledik. 13. hükümet, yani Sayın İbrahim Reisi’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde devletimiz, tüm komşu ülkelerle, özellikle kültürel, tarihi ve sosyal bağları daha fazla olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve halkı ile tüm alanlarda işbirliğini genişletmek niyetindedir” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Aliyev ve Kasımi’nin iki ülke arasında karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

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