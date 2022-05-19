Ali Babacan'dan Metaverse'de ilk miting!

‘Dünyada bir ilkin altına imza atıyoruz’

“Bugün hep beraber bir tarihe tanıklık ediyoruz. DEVA Partisi olarak dünyada bir ilkin altına imza atıyoruz. Metaverse’deki ilk siyasi mitingi gerçekleştiriyoruz. NFT hediyesi veren ilk siyasi parti olarak, Ethereum blokzincirinde ilk biz buluşuyoruz. Metaverse evreninde genel merkez binası satın alan ilk parti de biz olmuştuk. Metaverse’ü bugün hep beraber DEVAVERSE yapıyoruz. Sağda solda gençlerin karşısına dikilip ‘Çıkar telefonunu göster’ diyenlere de, bundan böyle hep beraber ‘Çıkar telefonunu Metaverse’deyiz’ diyelim.”

‘Türkiye’yi yeni buluşların ülkesi yapacağız’

Gençlik eylem planlarının hazır olduğunu ve yakın bir zamanda açıklayacaklarını duyuran Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız. Hiçbir gence ‘Başımıza icat çıkarma’ demeyeceğiz. Ne olur başımıza yeni yeni icatlar çıkarın, yeni yeni işler açın diyeceğiz. Fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye olduğumuzda güçleneceğiz. Kendi geliştirdiği teknolojileri, kendi geliştirdiği markalarla dünyaya ihraç eden bir Türkiye olduğumuzda güçleneceğiz.”

‘Teknoloji ürünleri üzerindeki vergileri düşüreceğiz’

“Gençleri yeni dünyanın bilgi ve becerisiyle donatacağız. Liseden mezun olan her gence algoritma ve temel kodlama becerisine sahip olma imkânı tanıyacağız. Liselerde seçmeli olarak yapay zekâ, girişimcilik ve siber güvenlik gibi dersler açacağız. Teknoloji ürünleri üzerindeki vergileri düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlere, internete bedava erişim hizmeti sunacağız. Bunları çağımızda bir lüks değil, ihtiyaç olarak görüyoruz. Gençlerin, imkanlara rahatça ulaşabildiği bir Türkiye’nin önünde duracak hiçbir güç tanımıyoruz.”

‘Batı’daki, Asya’daki gençlerin daha iyi hayat yaşamasını içime sindiremiyorum’

“Batıya bakıyorum, dönüp hızla ilerleyen Asya’ya bakıyorum. Oradaki gençler bizim gençlerimizden daha iyi hayatlar yaşıyorlar. Ben bu durumu içime sindiremiyorum. Elin Batılısı, Asyalısı, sizlerden daha zeki, daha kabiliyetli de onun için mi daha iyi hayatlar yaşıyorlar? Hayır, hiç alakası yok. Oralarda gençlere sunulan imkanlar daha fazla. Devlet, gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak bir ortam sağlıyor. Aradaki fark, nitelikli eğitime ve teknolojiye erişimdir. Özgürce düşünmenin ve düşündüğünü ifade etmenin mümkün olduğu bir ortamı sağlamaktır. İşte biz bunun için önce özgürlük diyoruz.”

‘Bugün neyi yasaklasam diye iş listesi yapıyorlar’

“Belli ki ajandalarına koymuşlar. Beştepe’de her gün uyanıp ‘Bugün neyi yasaklasam?’ diye bir iş listesi yapıyorlar. Türkiye’yi yasakların ülkesi yapmaya çalışıyorlar. Pandemi yasaklarının hemen hemen hepsi kalktı. Ama gece müzik yasağı duruyor. Hiçbir farklı sese, hiçbir farklı söze tahammül edemiyorlar. Çünkü demokrat bir zihniyete sahip değiller.”

‘Elin Kore’sindeki müzik grubundan da mı korkuyorsun?’

“Bahar şenlikleri, gençlik festivalleri dönemindeyiz. Ama bazı yerlerden haberler okuyoruz. Gençlerin bir araya gelip eğlenmeleri keyfi sebeplerle engelleniyor. Daha bir hafta evvel, üniversite şehrimiz Eskişehir’deki festival yasaklandı. Peşi sıra K-Pop konserinin iptal haberi geldi. Önce yapacaklarını duyurdular, sonra iptal ettiler. Yahu arkadaş, elin Kore’sindeki müzik grubundan da mı korkuyorsun?”

‘Bu ülkede müzikler susturulmayacak’

“Çok kıymetli kendi sanatçılarımızın, Kürtçe, Zazaca şarkılar söyleyen sanatçılarımızın, önceden duyurulmuş konserleri iptal edildi. Yahu nedir bu sanat korkusu? Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu baskı merakı? Biz, sanatın sesini kısmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sıkın dişinizi. Sandık günü geldiğinde de emin olun şöyle hep beraber derin bir nefes alacağız. Hep beraber coşkulu bir kutlama gerçekleştireceğiz. DEVA Partisi iktidarında her türlü baskı son bulacak. Hiç kimse sizin hayalini kurduğunuz özgür ve zengin Türkiye’ye ulaşmamızı engelleyemeyecek. Bu ülkede müzikler susturulmayacak. Her dilde özgürce şarkılar söylenecek.”