Akşener’in iki yüzü :28 şubat’ta başörtüsü yasağını savunmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde "28 Şubat'ta başörtüsüne uzanan eli kırarım diyen bendim" dedi ve gözler yeniden 28 Şubat'a çevrildi.

ARŞİVLER AKŞENER'İ YALANLIYOR

O dönemin İçişleri Bakanı olan Akşener'in, tam da genç kızların üniversite kapılarından içeri alınmadığı utanç günlerinde verdiği röportajda başörtüsü yasağını savunduğu ortaya çıktı.

"Kıyafet yasası bir türlü uygulanmıyor" diyen Birand'a Akşener şöyle cevap veriyor:

"Ben imza attım MGK kararlarına. Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum. Benim görev alanıma düşen, ki büyük çoğunluğu bize düşüyor bu işin, ben uygulayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak"

Şimdi kamuoyu meydanlarda bilerek yalan yanlış algı yapan siyasetçilerin bu tutarsızlığa ne cevap vereceğini merak ediyor.