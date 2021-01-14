Akşener: Aşı olacağız elbette

Akşener, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada aşı konusuna değinerek, “aşı olacağız elbette” dedi ve konunun çok hassas olduğunun, her safhasının kamuoyuna anlatılması gerektiğinin de altını çizdi.

BAKANLAR OLUR VATANDAŞ BAKAR OLMASIN

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

“Aşı olacağız elbette, arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu oldu. Aşı ile ilgili insanlar endişeli vatandaşın aşı olma meselesinin çok açık net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması lazım. Bakanlar olur vatandaş bakar olmasın. Özellikle esnaf geziyoruz bunların çalışanları dolmuşla, minibüsle ve toplu taşıma araçları ile geliyor o insanların behemehal ücretsiz aşılanması lazım. Aşı konusu çok hassas ve kamuoyuna her bir safhasının anlatılması lazım. Ne zaman başlanacak, ne zaman olacak. Bizim hekim milletvekili arkadaşımız Sayın Çıray aramış kendisine aşı ile ilgili randevu vermemişler. Dolayısıyla bu tür hikayeler duyuyoruz, sıradan vatandaş ne yapacak? En önemlisi bu.”

Akşener; Bahçeli’nin, kulislerde seçim barajının yüzde 12’ler olarak konuşuldu bir dönemde, barajın makul seviyeye indirilmesine ilişkin yaptığı açıklaması ve siyasi etik konusundaki söylemlerini nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Siyasi etik yasasını elbette çok önemli buluyorum, kendisine katılıyorum. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan yeni görüşmüşlerdi orası konuşulmamış demek ki, yine medya üzerinden bir haberleşme olarak görüyorum. Kendi aralarında bir haberleşme meselesi olarak görüyorum. Ama etik yasası kesinlikle olması gereken bir konu. Seçime yönelik her konuda dört parti birlikte hareket ediyor Vatan Partisi Sayın Perinçek, Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan ve Sayın Mustafa Destici. Böyle bir sistemin içerisinde kaç olur ne olur ne olmaz onlarla ilgili hiçbir bilgi sahibi değiliz.”

DEMEK Kİ, YARGI SAYIN BAHÇELİ’NİN ORTAYA KOYDUĞU TAVRI DOĞRU BULMUŞ

Ümit Özdağ’ın partiden ihraç kararının iptal edilmesi ve basın toplantısında Muğla İl Başkanı’nın istifa ettirildiği yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Akşener, “Anlaşılıyor ki, partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı çok manidar. Bütün yargı ile işi olanlara bu karar verme işlemi inşallah örnek olur. Sayın Bahçeli’nin bir hızlı yargılama uzun süre tutuklulukların doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu, demek ki, yargı Sayın Bahçeli’nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o zaman. Bu arada çok uzun süre dava açılmış ifadesi alınmamış ben başta olmak üzere partimizde insanlar var. Beş yıldır benim davam sürüyor. Darısı onun başına. İl Başkanımızın kendi kendine müracaatı var orada da demek ki, yargı hızlı çalışabiliyormuş orada da yargının çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu çok ilginç geldi bize inşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur. Biz kendi iç bünyemizdeki mesellerle vatandaşın meselelerini örtmeyeceğiz su yolunu bulur” dedi.