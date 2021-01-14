banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Yarın kar yağışı bekleniyor
Yarın kar yağışı bekleniyor
Akşener: Aşı olacağız elbette
Akşener: Aşı olacağız elbette
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Dolar güçlendi, altın geriledi!

Akşener: Aşı olacağız elbette

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçe ilçe esnaf gezilerine İstanbul Kartal’da devam ediyor.

Politika 14.01.2021, 16:53
3
Akşener: Aşı olacağız elbette

Akşener, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada aşı konusuna değinerek, “aşı olacağız elbette” dedi ve konunun çok hassas olduğunun, her safhasının kamuoyuna anlatılması gerektiğinin de altını çizdi.

BAKANLAR OLUR VATANDAŞ BAKAR OLMASIN

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

“Aşı olacağız elbette, arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu oldu. Aşı ile ilgili insanlar endişeli vatandaşın aşı olma meselesinin çok açık net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması lazım. Bakanlar olur vatandaş bakar olmasın. Özellikle esnaf geziyoruz bunların çalışanları dolmuşla, minibüsle ve toplu taşıma araçları ile geliyor o insanların behemehal ücretsiz aşılanması lazım. Aşı konusu çok hassas ve kamuoyuna her bir safhasının anlatılması lazım. Ne zaman başlanacak, ne zaman olacak. Bizim hekim milletvekili arkadaşımız Sayın Çıray aramış kendisine aşı ile ilgili randevu vermemişler. Dolayısıyla bu tür hikayeler duyuyoruz, sıradan vatandaş ne yapacak? En önemlisi bu.”

Akşener; Bahçeli’nin, kulislerde seçim barajının yüzde 12’ler olarak konuşuldu bir dönemde, barajın makul seviyeye indirilmesine ilişkin yaptığı açıklaması ve siyasi etik konusundaki söylemlerini nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Siyasi etik yasasını elbette çok önemli buluyorum, kendisine katılıyorum. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan yeni görüşmüşlerdi orası konuşulmamış demek ki, yine medya üzerinden bir haberleşme olarak görüyorum. Kendi aralarında bir haberleşme meselesi olarak görüyorum. Ama etik yasası kesinlikle olması gereken bir konu. Seçime yönelik her konuda dört parti birlikte hareket ediyor Vatan Partisi Sayın Perinçek, Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan ve Sayın Mustafa Destici. Böyle bir sistemin içerisinde kaç olur ne olur ne olmaz onlarla ilgili hiçbir bilgi sahibi değiliz.”

DEMEK Kİ, YARGI SAYIN BAHÇELİ’NİN ORTAYA KOYDUĞU TAVRI DOĞRU BULMUŞ

Ümit Özdağ’ın partiden ihraç kararının iptal edilmesi ve basın toplantısında Muğla İl Başkanı’nın istifa ettirildiği yönündeki açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Akşener, “Anlaşılıyor ki, partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı çok manidar. Bütün yargı ile işi olanlara bu karar verme işlemi inşallah örnek olur.  Sayın Bahçeli’nin bir hızlı yargılama uzun süre tutuklulukların doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu, demek ki, yargı Sayın Bahçeli’nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o zaman. Bu arada çok uzun süre dava açılmış ifadesi alınmamış ben başta olmak üzere partimizde insanlar var. Beş yıldır benim davam sürüyor. Darısı onun başına. İl Başkanımızın kendi kendine müracaatı var orada da demek ki, yargı hızlı çalışabiliyormuş orada da yargının çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu çok ilginç geldi bize inşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur. Biz kendi iç bünyemizdeki mesellerle vatandaşın meselelerini örtmeyeceğiz su yolunu bulur” dedi.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12