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AK Partililer, köylerde vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Yalova ve Altınova Teşkilatları, ilçenin köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Politika 23.07.2021, 14:26
AK Partililer, köylerde vatandaşlarla bayramlaştı
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AK Parti Yalova ve Altınova Teşkilatları, ilçenin köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova’nın tüm köylerinin şehirlerden farksız hale geldiğini söyledi.

Yalova’nın her noktasına hizmetin götürüldüğünü ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, “Tüm imkânlarımızı seferber ederek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı ve Altınova Koordinatörü Doğan Evci, AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, Yalova İl Genel Meclis Üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi, AK Parti Altınova Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, il ve ilçe yöneticileri Altınova’nın köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştılar.

Oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen AK Partili yöneticiler, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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