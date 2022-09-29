AK Partili Yılmaz: "Teröristi ‘gazeteci’ diye lanse edenler, şehidimizin çocuklarının yüzüne nasıl bakacak?"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’de düzenlenen terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, “Alçak saldırıyı gerçekleştirerek polisimizi şehit eden teröristi ‘gazeteci’ diye raporlayanlar, şehidimizin çocuklarının yüzüne nasıl bakacak?” dedi.

Yılmaz, Mezitli ilçesinde önceki gün PKK’lı teröristler tarafından polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mersin’in birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını belirten Yılmaz, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer ile yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ün canlarını hiçe sayıp büyük bir kahramanlık örneği göstererek bir faciayı önlediklerini söyledi. Şehit polise Allah’tan rahmet dileyen Yılmaz, yaralı polise de acil şifalar temennisinde bulundu. Teröre karşı herkesin birlik olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Polisevimize yönelik teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıyı lanetliyorum. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Artık onlar bize emanet, bizim evlatlarımız. Bu hain saldırılara devletimiz en ağır şekilde karşılığını verecek, tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir. Alçak saldırıyı gerçekleştirenler, ilimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzur ve güvenliğine kast edenler, en ağır şekilde cezalandırılacaktır” dedi.

Polisevine saldırı düzenleyen PKK’lı teröristlerden Dilşah Ercan’ın CHP’nin 2013 yılında hazırladığı ’Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda ’gazeteci’ olarak ifade edildiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Hiç kimse gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılanmaz, cezaevine konulmaz. Ancak CHP, hazırladığı raporla hem terör suçlarından hüküm giyenleri masum göstermeye çalıştı hem de o kişileri ‘gazeteci’ diyerek, ülkemizi ‘dünyanın en büyük gazeteci cezaevi’ gibi göstererek şikayet etti. Rapora ilişkin yaptıkları açıklamalarda ‘elinde silah olan terörist’ görmediklerini söyledi. Şimdi CHP’nin ‘gazeteci’ diye lanse ettiği terörist, Mersin’de bomba yüklü çantalarla polisevine saldırı düzenleyip, polis memurumuz Sedat Gezer’i şehit etti. Onu evlatlarından, eşinden ayırdı. Şimdi teröristi ‘gazeteci’ diye lanse eden bu kişiler, şehidimizin çocuklarının yüzüne, gözlerinin içine nasıl bakacak?”