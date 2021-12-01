AK Partili Özhaseki’den Akşener’e cevap: “Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü grup toplantısındaki sözlerine ilişkin, “Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin 27 Kasım günü gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı bir açıklama üzerine bugünkü grup toplantısında, “Milletimize engin sevgisiyle bildiğimiz bir AK Parti yöneticisi, ‘Bizden önce dağlarda aç yaşayan insanlar vardı’ diyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Akşener’e cevap veren Özhaseki, “Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş. Günler öncesinde ajansların yanlış geçtiği ve hemen sonrasında hatasını kabul edip düzelttiği bir haberi gündeme getirmeniz sizin için bir utanç vesilesidir. Bu durum siyasi ahlaktan ne kadar yoksun olduğunuzun en açık göstergesidir. Dağda yaşayanlar, sizin ve içinde bulunduğunuz Millet İttifakı’nın siyasi ortağıdır. Siz onlardan destek alır ancak onlara kol kanat gerersiniz” dedi.