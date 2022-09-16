AK Parti’den 19 belediye başkanıyla Büyükçekmece’de “Yüz Yüze 100 Gün” Programı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Partili 19 ilçe belediye başkanı “Yüz Yüze 100 Gün” Programı çerçevesinde Büyükçekmece’de esnafı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından “Yüz Yüze 100 Gün” Programı çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanları ve AK Partili isimler ilçe ilçe gezerek vatandaşları ziyarete devam ediyor. Program çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve 19 ilçe belediye başkanı Büyükçekmece’de esnafı ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe muhalefeti işaret ederek, “Birileri milletimizi küçümsemeye devam etsin. Biz hemşerilerimiz ile kardeşlerimiz ile 20 yıldır yaptığımız gibi Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetine kazandırdığı gibi milleti ile birlikte milletine güven tavrımızı sürdürmeye kararlıyız. Bu yaptığımız programda da bunu göstermeye devam ediyoruz. 9’uncu haftamızdayız. 9 hafta sonunda İstanbul’da beş yüz mahallemizde bu programımızı gerçekleştirmiş olduk. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, teşkilat başkanlarımız, bakanlarımız AK Parti’nin hem bugüne kadar yaptıklarını hem de bundan sonra yapacaklarını hem de vatandaşlarımızın bugüne ve geleceğe dair beklentilerini alarak Türkiye’yi hep birlikte nasıl programlayacağımızın bir iletişim modeli olarak bir yansıması olarak bu yüz yüzde 100 gün programını gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Ecdada saldırı var buna mı ittifak ettiniz”

Muhalefetin politikasını eleştiren Kabaktepe, millet ile birlikte olabilmeyi sağlayan programların geliştirilmesinin engellemek yerine geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini ifade ederek, “Şuna bir karar verilmesi lazım ana muhalefet ve altı artı plus masanın şuna karar vermesi lazım neden ittifak ettiniz ? Ecdada saldırı var buna mı ittifak ettiniz ? Anadolu’ya saldıran Yunan’ı övme de mi ittifakınız var başka bir şeyiniz mi var? Köprü, sosyal konut yapılıyor karşı çıkıyorsunuz. Türkiye bugün, dünyanın merkez ülkesi olması noktasında insani diplomasi ve uluslararası barış diplomasisi merkezi noktasında çok büyük adımlar atmış. 85 milyon gurur duyarken siz Türkiye’nin bu başarılarını siz iktidar hırsı uğruna küçümseyecek bir yaklaşım için mi ittifak ettiniz? Bu soruları çoğaltarak soracağız bu 6 artı plusa. Köhnemiş zihniyeti 2023 seçimlerinde tekrar milletin önüne çıkarırsanız sandıkta bu millet yine size hüsranla cevap verecek” şeklinde konuştu.

Konuşmalarını yerel yönetimlerde AK Parti’nin önemli bir marka olduğunu kaydeden Kabaktepe, “AK Partimizin danışma meclislerinde söylemiştim. Biz AK Parti olarak yaptığımız çalışmaları kendi iç mekanizmamızda değerlendiriyoruz. Bizim danışma meclisi geleneğimiz var. AK Partili belediyelerin 3 ayda yaptığını CHP’li belediyeler bir dönemde yapamıyor diye söylüyorum. Bunu söyleyince ‘bu iddiadır’ deniyor. Bu iddiayı dikkate alarak 3 yıl içinde İstanbul’un kayıp 1000 günü dedik. İstanbul 1000 günde ne kazanmış bunu çok kolay bir şekilde karşılaştırabilirler” dedi.

"O fotoğraf dedi ki ’Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir’

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise yaptığı konuşmada, “Yüz yüze gönül gönüle Büyükçekmece’mizde kendi ilçelerimiz başta olmak üzere çok değerli dünya lider Cumhurbaşkanımızın selamlarını vatandaşlara ileteceğiz. Biraz önce ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi dünkü fotoğraf artık her şeyi ispatladı. O fotoğraf dedi ki ’Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir’ karşısındaki tüm başkanların karşısında bir lider olarak kendisini gösterdi. Dolayısı ile biz Büyükçekmece’de biz halkımız ile kucaklaşıp bugün mükemmel bir şekilde akşama kadar görevimizi ifa edip Büyükçekmece ilçe teşkilatımıza destek vermenin gayreti içinde olacağız” diye konuştu.