AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!

AK Parti'nin Twitter hesabı üzerinden hafta için "Yarın saat 14.00'te" ifadeleriyle duyurduğu paylaşım heyecan yaratmış, ertesi gün de paylaşılan videoda CHP'ye yönelik bir çizgi film hazırlandığı ortaya çıkmıştı. "Yalan üretim merkezi" adıyla sunulan filmde, son dönemlerin en tartışmalı konusu olan 128 milyar dolar iddialarına yanıt verilmişti.

Partinin hesabından paylaşılan ve en son "Devamı gelecek..." şeklinde bitirilen animasyon, sosyal medyada da ilgi uyandırmıştı. Ancak bugün AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırlattığı "Yalan Üretim Merkezi" notuyla CHP'yi hedef aldığı çizgi film partinin resmi hesabından silindi.

Videonun ardından 128 milyar dolar tartışması yeniden hız kazanmıştı.

AK Parti gelen eleştiriler ve yaşananların ardından Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından bu animasyonu bugün kaldırdı.

"Z KUŞAĞI SİZİ SEÇİMLERDE ÇİZGİ FİLM YAPACAK"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, videoya ilişkin "Soru soruyoruz her gün farklı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin, bekleyin Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak." demişti.