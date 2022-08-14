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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı ’diktatör’ diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamand

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı ’diktatör’ diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur."

Politika 14.08.2022, 10:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı ’diktatör’ diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamand

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı ’diktatör’ diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur."

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