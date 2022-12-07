AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Meclis’teki görüntülerle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Şiddet hiçbirimizin arzu etmeyeceği bir şey. Bu üslup bozulması Kılıçdaroğlu’nun konuşması ile başladı. Ortaya çıkan arbedede hangi partiden olursa olsun bir vekilin fiziki saldırıya uğraması ve hastaneye gitmesinden üzgünüz içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

TBMM’deki bütçe görüşmelerinin ikinci gününde yaşanan kavga ile ilgili konuşan Çelik,” Şiddet hiçbirimizin arzu etmeyeceği bir şey. Bu üslup bozulması Kılıçdaroğlu’nun konuşması ile başladı. Ortaya çıkan arbedede hangi partiden olursa olsun bir vekilin fiziki saldırıya uğraması ve hastaneye gitmesinden üzgünüz içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İşin şiddete varmaması için hakaretten çıkması lazım bazen öyle hakaretler oluyor ki Bu meclisin dünya meclislerinden bir farklı var. Bürün dünyada meclisler kurtuluş savaşından sonra kurulmuş , kurtuluş savaşını TBMM komuta etmiştir. Bir vekilin sağlık problemi yaşamasına fevkalade üzüldük geçmiş olsun diyoruz. CHP’den en çok kışkırtan bir iki vekilin olaylar olduktan sonra kenara geçip seyretmesi. CHP Meclisi çalıştırmama geleneği üzerine kurulu. Daha ciddiye alınması lazım. Hepimiz üzüldük. Mecliste sözel ve fiziksel şiddetin olmamasını en çok biz isteriz” şeklinde konuştu.

CHP’nin dış politika tutumunu eleştiren Çelik, “Baykal deneyimli siyasetçi olarak başkanlık yaptı. Yeri geldi sert muhalefet yaptı ama dış politika söz konusu olduğunda milli yerde durduğunu gördük.

Şimdi tutuyor Hafter’den yana açıklama yapıyor biz Karabağ savaşında Azeri kardeşlerimize destek veriyoruz. CHP den yapılan açıklamada cihatçı gönderildi deniyor. Baykal döneminde olmadı sert muhalefet olur ama bu derece Türkiye’nin karşısındaki devlete destek vermek son dönemdeki CHP’ye ait” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygısı olduğunu ifade eden Çelik,” Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yanayız net itiraz ettiğimiz şey neydi, büyük katliamların olması neticede insanların ölümden kaçarak gelmesi. Oturup bunların konuşulması gerekiyor, biz Suriye halkını düşüyoruz. Birden çok terör örgütü Suriye’nin içine yerleşmeye başladı. Biz Suriye’nin bölünmesini istemiyoruz iç ihtilafın demokratik yollarla gitmesi arzumuz. Şu anda istihbarat teşkilatları görüşüyor en sonunda yüksek düzey görüşmeler olur .Suriye terör örgütlerinin tehdidi altında vites değişikliği oldu. Terör örgütüne birtakım altyapılar kurulmaya devam edildi” diye konuştu.

Mecliste tansiyonun Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrasında yükseldiğini ifade eden Çelik, ”Kılıçdaroğlu, döndü şunu dedi meclise; ‘bunları insan yerine koyuyorum’ böyle bir şey olabilir mi bundan daha büyük şiddet olabilir mi? Türk siyasi tarihinde yapılmış en büyük hakaret Kılıçdaroğlu’nun kendi vekillerini başka partiye ödünç vermesiydi. Dönüyor AK Parti milletvekillerine sizi insan yerine koyuyorum diyor ne haddine. Birileri gelin sözel şiddeti önleyelim hakareti ortadan kaldıralım derse en ileri adımı biz atarız ama bu ortak irade gerektirir. Sistematik hakarete uğradığı süreç var arbede tek taraflı değil arzu ettiğimiz şey bu tip şiddet olaylarının çıkmaması. Orada karşılıklı olarak çıkmış grubumuza hakaret var” dedi.

BİM Zincir Marketleri CEO’su Galip Aykaç’ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Çelik, ”Hiçbir şekilde durduk yere bu konular gündeme gelmedi vatandaşlarımızdan topun şikayet var vatandaşlar gidiyor aynı ürünün farklı marketteki etkisini koyuyor internette. Fiyat farkları niye oluyor Çıkarsın açıklarsın ticari müessesesin. Ama çıkıp da CEO denilen şahsın Bahçeli’ye karşı kullandığı üslup kabul edilemez bu çete üslubu kınıyoruz. Hakaret üslubuyla konuşan ticaret erbabı olmaz. Tabi ki ticaret Bakanlığı takip edecek” dedi.

Anayasa değişikliğine muhalefet desteği ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çelik şunları kaydetti; “Doğrusu meclisin iradesi ile geçmesi temel hak ve hürriyetlerle ilgili konu meclis açısından samimiyet sınavıdır. Biz bu mücadeleyi verirken CHP karşımızdaydı fikri zaman çıktı. Türbanla- başörtüsü ayrımı yapacağım dedi erkeklerin saçını sağa mı sola mı taraması gibi saçma bir şey. Olmazsa eninde sonunda vatandaşa götürürüz.”

Eczanelerdeki ilaç sıkıntısıyla ilgili konuşan Çelik, ”Şikayet geldi ilettik. Araştırıyorlar hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmayız bu konuda deneyime sahibiz. Gerçek midir ne derece sıkıntılar çekiliyor geniş şekilde bakıyoruz bir sıkıntı varsa hızlı şekilde üzerine gideriz” dedi.

Türkiye’nin Suriye ile görüşmelerde politika değişikliğine gitmediğini ifade eden Çelik,” Barışın korunması temel prensip. Bu diyaloğun olması lazım, hem toprak bütünlüğünün korunması hem terörle mücadele açısından etkili sonuç çıkacağından. Şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

ÖSYM Sınav takvimi ile ilgili de konuşan Çelik," Seçim tarihi ile yeni değerlendirme olmadı. Erken seçim gibi bir şey yok.

O hataydı ÖSYM düzelteceğini söyledi. Seçim günü sınav olmaz" dedi.