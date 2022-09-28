AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör eylemleri karşısında ’her türlü şiddete karşıyız’ diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır."