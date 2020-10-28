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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Charlie Hebdo'ya sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız Charlie Hebdo dergisinin yeni skandalına sert tepki gösterdi.
Politika 28.10.2020, 09:29
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"Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır."
:"Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir."
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