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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Charlie Hebdo'ya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız Charlie Hebdo dergisinin yeni skandalına sert tepki gösterdi.

Politika 28.10.2020, 09:29
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Charlie Hebdo'ya sert tepki

"Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır."

:"Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir."

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