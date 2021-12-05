AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasi hayatının her safhasında kadınların siyaset ve toplum hayatında güçlü yer edinmelerine büyük önem verdi. AK Parti iktidarları döneminde kadınların haklarının güçlenmesi ve gelişmesi için devasa adımlar atıldı. Kadınların gücünün insanın gücü olduğunu bilerek çalışmaya devam ediyoruz. Şiddete uğrayan, ötekileştirilen, haklarından mahrum bırakılan, göç yollarında hayat mücadelesi veren, terörün zulmüne uğrayan kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kadının gücünün bireyin, toplumun, ülkenin, siyasetin gücü olduğunu belirten Çelik, "Kadının gücü insanın gücüdür. Kadının gücü, medeni toplumun temelidir. Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 87. yıldönümünü tebrik ediyoruz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Atatürk’ün büyük vizyonu ile kadınlarımız dünyadaki pek çok ülkenin kadınlarından önce bu hakka kavuştular. Kadınlarımızın elde ettiği hakları ülkemiz ve insanımız için büyük değerlere dönüştürdüklerine dünya defalarca şahit oldu. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatının her safhasında kadınların siyaset ve toplum hayatında güçlü yer edinmelerine büyük önem verdi. AK Parti iktidarları döneminde kadınların haklarının güçlenmesi ve gelişmesi için devasa adımlar atıldı. Kadınların gücünün insanın gücü olduğunu bilerek çalışmaya devam ediyoruz. Şiddete uğrayan, ötekileştirilen, haklarından mahrum bırakılan, göç yollarında hayat mücadelesi veren, terörün zulmüne uğrayan kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.