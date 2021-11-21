banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı güç merkezi olmasını istemeyenler PKK üzerinden Türk devletinin butik devlet, FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek, LGBT üzerinden bu milletin insani değerlerini t

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı güç merkezi olmasını istemeyenler PKK üzerinden Türk devletinin butik devlet, FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek, LGBT üzerinden bu milletin insani değerlerini tüketmek istiyorlar” dedi.

Politika 21.11.2021, 00:20
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk: “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı güç merkezi olmasını istemeyenler PKK üzerinden Türk devletinin butik devlet, FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek, LGBT üzerinden bu milletin insani değerlerini t

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı güç merkezi olmasını istemeyenler PKK üzerinden Türk devletinin butik devlet, FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek, LGBT üzerinden bu milletin insani değerlerini tüketmek istiyorlar” dedi.

Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’siz dünya düzeni kurulamayacağını dile getiren Külünk, “Türkiye dünyanın jeopolitk merkezi. Türkiye’nin duracağı yer dünyanın nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Bu yüzden bütün güçler Türkiye’nin nerede duracağını belirlemek için bir yandan kendi aralarında ciddi içerisindeler, bir yandan da kendi dünyalarında Türkiye’nin kendi yanlarında durması için rol biçmeye çalışıyorlar. Amerika, Rusya, Çin hatta Avrupa Türkiye’siz yapamaz” diye konuştu.

“Kanal İstanbul bizim kuşağın projesi değil. Gençler Kanal İstanbul sizin kuşağın yatırımı”

Türkiye’nin 15 yılda attığı adımların tamamını yarın ki dünya üzerinden okunması çağrısında bulunan Külünk, “Gençlerin daha müreffeh Türkiye’nin inşaası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün alt yapı yatırımları yapıldı. Diğer taraftan Kanal İstanbul adımı. Kanal İstanbul bizim kuşağın projesi değil. Gençler Kanalistanbul sizin kuşağın yatırımı. Coğrafya derslerine önem verin. Coğrafya dersi Türkiye’de hiç itibar edilmeyen ders haline geldi. Oysa coğrafya kaderdir. Coğrafyayı bilmeyen kaderini bilemez. Kaderinin ona neye emrettiğini öğrenemez. Buzullar eridiği zaman yeni bir suyolu ortaya çıkacak. Yeni suyolu çıktığında Asya-Pasifik doğudan batıya mesafe 6 bin kilometre daha kısalacak. Bugünden tedbirini almazsak Türkiye stratejik çöl haline gelecek. Kanal İstanbul’a itiraz edenler sizin geleceğinizi çalmak istiyorlar. Gençler, gelecekte stratejik bir çöl olan Türkiye’de yaşamanızı istiyorlar. Hazar Karadeniz’e daha geniş kanalla bağlanacak. Hazar Karadeniz’e bağlandığında Kanal İstanbul önemli bir çıkış olduğunda Türkiye’nin stratejik gücü istikrarını koruyacak” ifadelerini kullandı.

“LGBT tartışmalarını stratejik hedefi bir nesli tüketmek istiyorlar”

Biyolojik insanın yok edilmek istendiğine dikkat çeken Külünk, “Sanayi devriminden sonra dünyanın ekonomik gücünü elinde bulunduran ateşin çocukları biyolojik insanı tüketmek istiyor. İnsanı cinsiyetsizleştirmek istiyor. LGBT kavramına Türkiye’de sahip çıkanlara dikkat edin. LGBT tartışmaları sıradan bir tartışma değildir. LGBT tartışmalarını stratejik hedefi anneyi evlattan kopararak, babayı evlattan kopararak anne ve babayı bir biyolojik fabrikaya dönüştürüp evlatları ailelerinden alıp kendi cinsiyetini kendin belirlensin diyerek bir nesli tüketmek istiyorlar. Biyolojik insanlığını çökertmek istiyorlar. Hz. Adem’den bu yana devam eden insan varlığını yok etmek istiyorlar. Bu bir siyasi ve politik mesele değildir. Milletsiz ittifakın polpilist yaklaşımlarından öte aklının kimlerle müttefik olanlara bakacaksınız. Bir yandan Türkiye’yi butik devlet haline getirmek için PKK üzerinden Türkiye’ye yönelik operasyonları devleti çökertmek için FETÖ üzerinden operasyonları diğer yandan da CHP’li belediyelerin ve CHP’nin başındaki şahsın iktidara geldiklerinde bir haftada İstanbul sözleşmesini tekrar ikame edeceğiz sözlerini iyi okumalısınız” şeklinde açıklamada bulundu.

“Yenidünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı güç merkezi olmasını istemiyorlar”

“Yenidünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı güç merkezi olmasını istemeyenler PKK üzerinden Türk devletinin butik devleti haline getirmek istiyorlar. FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek istiyorlar. LGBT üzerinden bu milletin insani değerlerini tüketmek istiyorlar” diyen Külünk, şunları kaydetti;

“Yunanistan üzerinden de bütün bu ihtimaller boşa düştüğü için savaş denemesi yapmak istiyorlar. Hodri meydan. Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık. 2. Dünya Savaşı’nda ABD’nin vereceği atık silaha ihtiyaç duyan Türkiye yok. Her anlamda güçlü Türkiye var. Bugün zorluklarımız var. Güçlüklerimiz var. Dolar kurunun yükselmesi o paralelde enflasyon baskısı nedeniyle vatandaşımızın cebinde hissedilmesi. Bunlar aşılır, bunlar çözülür. Bu krizleri ilk defa atlatmıyoruz. 28 Şubatta finansal darbeciler bu milletin 250 milyar dolarını cebinden aldılar. 17-25 Aralık’ta milletin cebinden 50-60 milyar dolarını çaldılar. 1947’de Türkiye IMF’ye teslim edildi. O günden bugüne bu milletin trilyonları alındı. Şimdi cumhurbaşkanımız faiz düşsün diyor. Bizimde gönlümüzden geçen faizsiz bir düzen. Neoliberalizm çöktü. Vahşi kapitalizm çöktü. Dünya yeni bir ekonomik paradigma arayışı içerisinde. Ama üzgünüm Müslümanlar, Müslüman iktisatçılar dünyaya yeni bir şey söyleme noktasında değiller. Cumhurbaşkanımız faiz insin diye kararlı şekilde irade koyuyor. Ne garip ses Amerika’dan değil TÜSİAD’tan geliyor. Bu faiz kimin cebinden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Bu süreci Türkiye’nin birliğini ve dirliğini koruyarak ve kollayarak geçtiğimizde bu süreçten en güçlü çıkacak devlet ve milletiz”

Konferansı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Halit Çağdaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve davetliler katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Alanyaspor 13 24
4. Konyaspor 12 23
5. Başakşehir 13 21
6. Galatasaray 12 21
7. Beşiktaş 13 20
8. Fenerbahçe 12 20
9. Karagümrük 12 19
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 11 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 12 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 12 25
3. Man City 11 23
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. M. United 12 17
8. Brighton 12 17
9. Crystal Palace 12 16
10. Tottenham 11 16
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 11 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Sevilla 13 28
2. Real Sociedad 13 28
3. Real Madrid 12 27
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 13 21
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6