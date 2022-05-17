banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Castex istifa etti

AK Parti İzmir’in hedef üye sayısı 550 bin

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürütme kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan il başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir olarak yıl sonuna kadar toplam 550 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Politika 17.05.2022, 09:25
AK Parti İzmir’in hedef üye sayısı 550 bin

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürütme kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan il başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir olarak yıl sonuna kadar toplam 550 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yürütme kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Toplantıda yürütme kurulunda değişikliğe gidildiğini ifade eden Başkan Sürekli, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sürekli, çalışmalarda sivil toplum ve esnaf ziyaretleri ile üye kayıtlarına önem verdiklerinin vurgulayarak "Üye kayıtları konusunda AK Parti İzmir olarak çok iddialıyız. Göreve geldiğimizden bugüne kadar 160 bin üye yaptık. İzmir’de 500 bin üye sayısına ulaştık. 1 Ocak’tan itibaren İzmir’de 15 bin üye sayısına ulaştık. Çalışmalarımız devam edecek. Yıl sonuna kadar, 2022’de yapılan 15 bin üye sayısını 50 bine tamamlayıp üye sayımızı 550 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çalışma kampı

Ramazan ayında yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını, yaz dönemine de aynı süratle devam ettiklerini kaydeden Sürekli, şunları söyledi: "Kapı kapı gezmeye devam, hane ziyaretlerine devam, esnaf ziyaretlerine devam. Bu çalışmaları planlamak üzere mayıs ayının son haftası il yürütme kurulu ve ilçe başkanlarımızla birlikte çalışma kampı yapıyoruz. Haziran 2023’te yapılacak seçimler için resmi seçim dönemi ocak ayında başlıyor. Ocak ayına kadar olan yaz ve sonbahar çalışmalarımızı kampta planlayacağız. Sürekli, kent gündemine ilişkin de, "Malum, İzmir Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü ile iltisaklı biri tutuklandı. İzmir’de, başta Büyükşehir olmak üzere bütün ilçe belediyelerinin kadrolarını gözden geçirmelerini, terörle iltisaklı, ilintili kişileri derhal görevlerinden uzaklaştırılmaları konusunda belediyeleri duyarlı ve hassas olmaya davet ediyorum" dedi.

Yeni görevlendirmeler

İzmir il yönetiminin haftalık olağan il yürütme kurulu toplantısı gündeminde ise görev değişiklikleri yer aldı. Yapılan yeni görevlendirmeler sonrası idari ve mali işlerden sorumlu il başkan yardımcısı Hayrettin Uçak dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığına; çevre ve şehircilikten sorumlu il başkan yardımcısı Deniz Doğan yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığına; yerel yönetimlerden sorumlu İsmail Çiftçioğlu sivil toplum hakla ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığına; birinci bölge başkanlığı olarak görev yapan Feyim Özçelik idari ve mali işlerden sorumlu il başkan yardımcılığına; bilgi iletişim teknolojilerinden sorumlu Sefa Şahin çevre ve şehircilikten sorumlu il başkan yardımcılığına; Mirhan Bedir de bilgi ve teknolojilerinden sorumlu il başkan yardımcılığına atandı. STK’lardan sorumlu il başkan yardımcısı Melek Eroğru il başkan danışmanlığına, il sekreteri Emrun Sulayıcı il başkan danışmanlığına, Münir Ensari il başkanı danışmanlığına atanırken dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısı Furkan katmerci de il sekreteri olarak atandı. Erkan Özkan ve Uğur Özcan ise bölge başkanlığına atandı. Geri kalan isimler ile devam kararı alındı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık