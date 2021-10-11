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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, hayatını kaybetti.
Politika 11.10.2021, 16:33
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, hayatını kaybetti.
AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Akdoğan, "Değerli dostum, ağabeyim, yol arkadaşım İsmet Uçma Hakk’a yürüdü; Rabbim rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.