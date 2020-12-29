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AK Parti İl Başkanı Sürekli’den Başkan Soyer’e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözlerine yönelik, "Soyer’in eleştirilerimizi, saldırı olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

Politika 29.12.2020, 20:27
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AK Parti İl Başkanı Sürekli’den Başkan Soyer’e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözlerine yönelik, "Soyer’in eleştirilerimizi, saldırı olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle kongresi yapılamayan 23. AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı’na mazbata töreni düzenlendi. İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen mazbata törenine AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, Gençlik Kolları İl Başkanı Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK üyesi Ertuğrul Yılmaz ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları katıldı.

Pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilen mazbata töreninde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Pandemi sürecinde teşkilat faaliyetlerimizi kısıtlı imkânlarla sürdürüyoruz. Gençlik Kolları İl Başkanımız konuyu özetledi. 6 tane gençlik kolları ilçe kongresi yaptık. Benim şansıma da ana kademe kongreleriyle denk geldiği için katılamadım. İzmir depremi nedeniyle kongrelere ara verildi ve pandemi nedeniyle iptal gerçekleşti ve atama sürecine geçildi. 6 kongreyi sosyal medyadan takip ettim, coşku doruktaydı. Diğer ilçelerin de kongresini icra etseydik aynı coşkuda olacaktı. Tüm coşkumuzu Şubat ayında yapacağımız Gençlik Kolları İl Kongremize saklayacağız. Ocak sonu gibi de ana kademe kongrelerimizi bekliyoruz. Ardından da Ankara’da büyük kongremizi yapacağız. Pandemi nedeniyle hızlandırılmış kongreler olacak. İnşallah pandemi de azalır. Teşkilatlarımızı yeniledik yeni bir heyecanla, aşkla yolumuza devam ediyoruz. Gençlik ve kadın kollarımız çok iyi çalışıyor. Ana kademe de uyumlu, heyecanlı, coşkulu çalışmalarını sürdürüyor. 2023’te Sayın Cumhurbaşkanımızı İzmir’de en yüksek oyla seçtireceğiz. 2024’te amacımız Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak. Geçen yıl üye kampanyası yaptık, 5 ay gibi bir sürede 76 bin üye partimize katıldı. Yeni hedefimiz 2021 yılında yeni üye kampanyası, 2 milyon Türkiye genelinde üye hedefimiz var. 2024 yerel seçimleri çok önemli. 2 yıl geçti, Büyükşehir’de ve birçok ilçede Millet İttifakı belediye başkanları var. Belediyecilik alanında eksik bir şehirdeyiz, inşallah bu açığı 2024’ten sonra Cumhur İttifakı kapatacak. Büyükşehir’in faaliyetlerini de ayrıca değerlendireceğiz” dedi.

‘Saldırı’ kelimesini şiddetle kınıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in muhalefetin eleştirilerini saldırı olarak nitelendirmesini de değerlendiren Başkan Sürekli, "Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, muhalefetin eleştirilerini saldırı olarak nitelendirmiş. Biz burada etkili, yerinde şehrimizin menfaatleri için muhalefet yapıyoruz, yol gösterip, eksikleri söylüyoruz. En önemlisi merkez hükümet nezdinde, kent için olumlu projelerinde destek veriyoruz. Soyer’in eleştirilerimizi, saldırı olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

"Hedefimize ulaşacağız"

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Atalan ise, "Gönül, kalan ilçelerimizde de coşkulu kongreler gerçekleştirmek isterdi. Pandemi sebebiyle mazbata törenimizi yapıyoruz. İnşallah kısa sürede pandemiden kurtulacağız. AK Parti sandıklarla, mahallelerle gelen bir partidir. Kapı kapı dolaşıp, herkesin derdini dinleyeceğiz. 2023 ve 2024 seçimlerine hazırlanacağız. İnşallah İzmir’imizi AK Belediyecilikle tanıştıracağız. Şubat ayında il gençlik kolları kongremizi gerçekleştireceğiz. Yeni üye çalışmalarına başlayacağız. Son süratle çalışacak, hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

“2023’ün egzersizlerini bugünden itibaren başlatmış bulunuyoruz”

Gençlik Kolları İl Başkanı İnan, "Kasım ayının başlarında başlatılan gençlik kolları kongrelerini Kınık’tan başlayarak startını vermiştik. 6 ilçemizde coşkuyla kongrelerimizi gerçekleştirdik. İzmir depremi nedeniyle kongre takvimiz durduruldu. Depremde hayatını kaybedenlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Büyük İzmir Depreminin ardından artan Covid vakaları nedeniyle de kongrelerimiz devam etmedi. Bugün 23 ilçemizin mazbata törenini gerçekleştiriyoruz. Bu vermiş olduğumuz mazbatalarımızla birlikte 2023’ün egzersizlerini bugünden itibaren başlatmış bulunuyoruz. 2023’te de 2024 yerel seçimlerinin provasını yapacağız” diye konuştu.
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