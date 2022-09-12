AK Parti İl Başkanı Makas: “6’lı masa HDP’ye bulunulan vaatlerle ayakta durmaya çalışıyor”

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP’li İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in ’HDP’ye Bakanlık verilebilir’ sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Makas, “kirli pazarlıkların döndüğü bu manzarayı Çanakkaleli seçmene nasıl anlatacaklar?” dedi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde düzenlenen AK Parti Daraltılmış İlçe Danışma ve İstişare Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar’a sorular sordu. Başkan Makas, “CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözleri, 6’lı masanın hangi amaca hizmet ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir kez daha anladık ki 6’lı masa HDP’ye bulunulan vaatlerle ayakta durmaya çalışıyor. Daha önce defalarca 1+6’lı masa şeklinde bu ittifakın, gizlemeye çalıştıkları gerçek yüzünü ifade etmiştik. CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in ifadelerine CHP üst yönetiminden herhangi bir itiraz ve düzeltme gelmezken, bu söylemlerin en saf haliyle CHP’nin düşünce ve tasarruflarını yansıttığını tüm kamuoyu görmektedir” dedi.

“Niye hala suskunlar”

Başkan Makas, sözlerinin devamında ise, “Seçmenimizin vicdanını da derinden yaralayan bu ifadelere, ‘kime sordunuz?’ diyerek tepki gösteren İYİ Parti’li milletvekiline, İYİ Parti’li yöneticilerin CHP’li belediyelerden aldıkları ihalelerle had bildirircesine karşılık verildi. Buradan soruyoruz, Çanakkale’nin CHP’li ve İYİ Parti’li il başkanları sayın Ural ve sayın Yıldızlar, kirli pazarlıkların döndüğü bu manzarayı Çanakkaleli seçmene nasıl anlatacaklar? Bu manzara karşısında niye hala suskunlar?” ifadelerine yer verdi.

“İYİ Parti İl Başkanı CHP’nin bakanlık vaadini kabul ediyor mu”

“Eğer İYİ Partili ortakları bu durumu kabul etmezlerse geri adım atıp HDP’ye dönerek ‘üzgünüz İYİ Parti size bakanlık vermemizi istemiyor’ diyebilecekler mi?” diyen Başkan Makas, “Zamanında HDP Çanakkale İl Başkanlığı’nı ziyarete giden CHP’li il yöneticilerine ve yine yakın zamanda CHP’nin Çanakkale’deki yerel yöneticileri marifetiyle HDP’li gruba toplantı salonu tahsis etmelerine sessiz kalan İYİ Parti Çanakkale İl başkanı sayın Yıldızlar, CHP’nin bakanlık vaadini kabul ediyor mu? İYİ Parti 6+1 dediğimizde tepki gösteriyordu o halde soruyoruz, madem HDP masa dışındaydı, CHP bu durumda masa dışında olduğunu iddia ettiğiniz bir partiye nasıl bakanlık verebilmeyi düşünüyor? Son olarak soruyoruz, CHP ve İYİ Parti’nin Çanakkale İl Başkanları, ittifak-ortaklık-menfaat ilişkisi adı her ne ise bu çatı altında tekrar bir araya gelebilecek ve bu konuya rağmen birlikteliklerini devam ettirebilecekler mi? Türk siyasi tarihinin bu kirli pazarlıklara kurban edilmesini aziz milletimiz ve seçmenimiz asla kabul etmeyecektir. İddia ediyoruz ki yakın zamanda, siyaset arenasını kirleten bu siyasi kadrolarda yaşanan kopmalar ciddi boyutlara ulaşacak ve 1+6’lı masa milletimizin vicdanından kopan sille ile dağılacaktır” dedi.