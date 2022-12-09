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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Başörtüsü teklifi) Biraz sonra hep beraber Sayın Meclis Başkanımıza getirerek Anayasa değişikliği teklifimizi vermiş olacağız. Teklifi 366 milletvekilimizin imzasıyla sunacağız."
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Başörtüsü teklifi) Biraz sonra hep beraber Sayın Meclis Başkanımıza getirerek Anayasa değişikliği teklifimizi vermiş olacağız. Teklifi 366 milletvekilimizin imzasıyla sunacağız."
Politika 09.12.2022, 14:56
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Başörtüsü teklifi) Biraz sonra hep beraber Sayın Meclis Başkanımıza getirerek Anayasa değişikliği teklifimizi vermiş olacağız. Teklifi 366 milletvekilimizin imzasıyla sunacağız."