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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: “Başörtüsü Anayasa Teklifini imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığına sunacağız”
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: “Başörtüsü Anayasa Teklifini imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığına sunacağız”
Politika 02.12.2022, 17:24
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: “Başörtüsü Anayasa Teklifini imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığına sunacağız”