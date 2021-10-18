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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Özdemir Bayraktar açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın ölüm haberi üzerine yaptığı açıklamada “Türkiye’nin milli sanayinin gelişmesi için ömrünü bu işe vakfetmiş çok tutarlı bir çizgisi olan insan olduğuna yürekten şehadet ediyoruz” dedi.

Politika 18.10.2021, 15:20
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Özdemir Bayraktar açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın ölüm haberi üzerine yaptığı açıklamada “Türkiye’nin milli sanayinin gelişmesi için ömrünü bu işe vakfetmiş çok tutarlı bir çizgisi olan insan olduğuna yürekten şehadet ediyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir iş adamları derneğini ve ardından İnsani Yardım Vakfı’nı(İHH) ziyarette bulundu. Açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 72 yaşında vefat eden dünürü Özdemir Bayraktar’a rahmet dileyerek başladı.

Özdemir Bayraktar’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Çok değerli ağabeyimiz Özdemir Bayraktar’a cenabı Allah’tan rahmet dileyerek mekanının cennet, makamının ali olmasını temenni ederek sözlerime başlıyorum. Kendisi çok uzun yıllar çok iyi tanıdığımız iyi bir müslüman, iyi bir vatansever, iyi bir insan, gerçekten Türkiye’nin milli sanayinin gelişmesi için ömrünü bu işe vakfetmiş çok tutarlı bir çizgisi olan insan olduğuna yürekten şehadet ediyoruz” dedi.

“Şimdiden özleyeceğimizi biliyorum”

Kurtulmuş, “Allah makamını cennet eylesin. Bütün ailesine sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ben siyaseten de kendisiyle birlikte, çok yakın çalışmış olan birisi olarak çok uzun yıllara dayalı dostluğumuz olan birisi olarak kendisini rahmetle anıyorum. Kendisini arayacağımızı, şimdiden özleyeceğimizi biliyorum” dedi.

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