banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da helikopter düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
İstanbul'da helikopter düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Son dakika: TFF'den yabancı kuralı kararı... Süper Lig'de yabancı sayısı değişti
Son dakika: TFF'den yabancı kuralı kararı... Süper Lig'de yabancı sayısı değişti
SON DAKİKA: RTÜK’ten Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası
SON DAKİKA: RTÜK’ten Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası
Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz girilebiliyor
Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz girilebiliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Türkiye’nin enerjisini tüketmek isteyenler anti siyaset yapıyor”

Türkiye’yi Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de ve Azerbaycan’da durduramayanların içeride oluşturdukları ve oluşturacakları huzursuzlukla Türkiye’nin enerjisini tüketmek istediklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bunu da anti siyasetle yapmak istiyorlar. Yani siyaset karşıtlığı ile yapıyorlar” dedi.

Politika 13.01.2021, 16:38
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Türkiye’nin enerjisini tüketmek isteyenler anti siyaset yapıyor”

Türkiye’yi Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de ve Azerbaycan’da durduramayanların içeride oluşturdukları ve oluşturacakları huzursuzlukla Türkiye’nin enerjisini tüketmek istediklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bunu da anti siyasetle yapmak istiyorlar. Yani siyaset karşıtlığı ile yapıyorlar” dedi.

AK Parti Yozgat 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, Anayasa Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer ve delegeler katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, muhalefet partisinin "Partili cumhurbaşkanı olur mu?" eleştirilerine açıklık getirdi. Ünal, “Siyaseti bulaşık olarak gören, siyaseti ikili gören siyasetçiyi itibarsızlaştıran ve devleti siyasetin değil devleti vesayetçilerin yönetmesini isteyenlerin davranışlarına akıllarına bakalım. Cumhurbaşkanımızla ilgili vesayet aklı ile düşünenler şöyle diyorlar. Partili Cumhurbaşkanı olur mu? Siyasi partiler millet iradesinin temsilcisi ise millet iradesinin devlet yönetimine yansıtılması siyaset eli ile oluyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin duvarında ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ yazıyorsa devlet ile ilgili kararları alması gereken kimdir? Milletin seçtikleridir. Milletin temsilcileridir. Tabi ki devleti millet yönetecek. Tabii ki devleti milletin seçtiği Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Onların kafasında eski vesayet ve eski parlamenter sitem olduğu için onların kafasında vesayet üreten yeri geldiğinde darbe yapan, yeri geldiğinde orduyla, yargıyla, medya ile millet iradesini al aşağı etmeye alıştıkları için millet iradesinin temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dan ve AK Parti siyasetinin devleti yönetmesinden rahatsızlar. Peki soruyoruz milletin seçtikleri yönetmeyecek. Bu devleti kim yönetecek. Bu devleti bu milletin iradesi yönetecek. Bu devleti bu milletin seçtikleri yönetecek. Bu milleti yurt dışından talimat alanlar değil bizatihi milletin kendisi yönetecek” dedi.

“Türkiye’nin enerjisini tüketmek istiyorlar”

1960 ila 2002 arasında 36 tane hükümetin değiştirildiğine vurgu yapan Ünal, “42 yılda 36 hükümet değiştirilmiş. Ortalama görev süreleri 1.5 yıl. Bu yılda görev yapan hükümet millete hizmet üretemez. Bunların kavgası Recep Tayyip Erdoğan ile mi? Hayır. Bunların kavgası AK Parti ile mi? Bunların kavgası milletle, sizlerle. Bundan rahatsızlar. O halde verdiğimiz mücadele her birinizin verdiği mücadele kendi iradenize ve milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Kavga Recep Tayyip Erdoğan kavgası değil, kavga bu aziz milletin kavgasıdır. Şimdi bunlar bu ara neden cumhurbaşkanımıza şiddetli bir şekilde saldırıyorlar. Çünkü Türkiye hem ekonomik anlamda hem de dış politikada öyle bir eşiğe geldi ki tam bağımsızlık mücadelesinde artık 2023’e yakın ve başarının eşiğinde. Türkiye’yi Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de ve Azerbaycan’da durduramayanlar içeride oluşturdukları, oluşturacakları huzursuzlukla Türkiye’nin enerjisini tüketmek istiyorlar. Bunu da anti siyasetle yapmak istiyorlar. Yani siyaset karşıtlığı ile yapıyorlar. Anti siyasetin amacı demokrasiye müdahale zemini oluşturmaktır” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12