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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın ’Hafıza Odası’ sergisine tepki gösterdi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır’da yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Aydın, “Kürtçe şarkılar söyleyen sanatçılara dünyayı dar etmek isteyenler Kürtlerin acı hatıraları üzerinde halay teptiler” dedi.

Politika 25.10.2021, 15:11
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın ’Hafıza Odası’ sergisine tepki gösterdi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır’da yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Aydın, “Kürtçe şarkılar söyleyen sanatçılara dünyayı dar etmek isteyenler Kürtlerin acı hatıraları üzerinde halay teptiler” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, her ay düzenli olarak gelenek hale getirilen yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Aydın, tartışma konusu olan Ahmet Güneş Tekin’in ’Hafıza Odası’ sergisine tepki gösterdi.

“Diyarbakır’daki ateşe alkış tutanlarla hafızadan, yüzleşmeden bahsettiler”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, failli meçhul katliamların boy gösterdiği dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in gönderdiği çelengin, iddiaya göre faili meçhul ölümleri temsil eden tabutların başına bırakılması utancıyla yüzleşmeleri gerekliğini söyledi. Başkan Aydın, “Ekim ayı içerisinde Diyarbakır’a sanatçı Ahmet Güneştekin tarafından açılan ‘Hafıza Odası’ sergisinin ziyaretçileri ve buna ilişkin yansımalar oldu. Bu serginin açılış gününde çok dramatik görüntülere şahit olduk. Kürt gençlerini kirli emellerine kurban edenler, sözüm ona o gençleri o Kürtleri temsil eden eserlerin önünde, neşeyle gülerek eğlenerek pozlar verdiler. Çok uzak olmayan bir vakitte, Kürtlere, Kürtçeye, Kürtçe şarkılar söyleyen sanatçılara dünyayı dar etmek isteyenler Kürtlerin acı hatıraları üzerinde halay teptiler. Diyarbakır Annelerinin çocuklarını dağa kaldıranlar, Nişantaşı’nda alkol yudumlayarak Diyarbakır’daki ateşe alkış tutanlarla hafızadan, yüzleşmeden bahsettiler. Bu şahıslar en başta ve öncelikle kendileriyle yüzleşsinler. Diyarbakır’ın gençlerini neye ve niye kurban ettiklerinin utancıyla yüzleşsinler. Kurban verdiklerinin önünde, kimin adına sevinip, kimin adına halay çektiklerinin arsızlığıyla yüzleşsinler. Kürtleri oy pusulasından başka bir şey olarak görmeyen, katliamcı CHP ve İstanbul’un papyonlu CHP’li başkanına Kürtleri pazarlama densizliği ile yüzleşsinler. Faili meçhuller ve köy boşaltmaları dönemlerinin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in sergiye gönderdiği ve faili meçhulleri temsil eden tabutların önüne bırakılan çelenginin utancıyla yüzleşsinler. Hendek olaylarıyla hayatları zindan edilen, evinden barkından olan gariban Kürtlerin gözleriyle yüzleşsinler. Ahmet Kaya için bir gazetede ‘vayy şerefsiz’ manşetini atanlarla, Diyarbakır’da halay tepinmenin ezikliği ile yüzleşsinler. Bu vesile ile Kürtleri istismar eden, Kürtçeyi istismar eden, Kürtlerin kanını küresel güçlere pazarlayan, Kürtleri sadece bir oy pusulası olarak görenlerle iş tutan herkesi kınıyor ve lanetliyoruz. Bizler AK Parti kadroları olarak, Kürtlerin ve Kürtçe’nin bu kişiler tarafından daha fazla istismar edilmelerine asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

“Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden küstahça bir ortak bildiri yayımladılar”

Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yayımlanan bildiriyi kınayan Başkan Aydın, “Malumunuz olduğu üzere bir süre önce, aralarında ABD, Almanya ve Fransa Büyükelçilerinin de bulunduğu 10 batılı ülke temsilcileri, tutuklu sanık Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden küstahça bir ortak bildiri yayımladılar. Türkiye’deki yargı kurumlarına ve Türkiye’nin iç içlerine müdahale hevesi ile düzenlenmiş bu bildiriyi kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkez sözcülerimiz bu Büyükelçilere karşı gerekli açıklamaları yapmış ve gerekli tepkiyi ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’deki değişim ve dönüşümü görmezden gelen, Türkiye’yi 3. sınıf müstemleke bir ülke zanneden veya öyle olması için hayal kuran, plan yapan ülkelere hak ettikleri şekilde davranılacak ve gereken adımlar atılacaktır” diye konuştu.

“5 bin 500 kişiye istihdam”

Ekim ayı içerisinde Diyarbakır’da yaşanan önemli gelişmelerden biri olan Diyarbakır Lojistik Merkezi’nin ihalesinin yapılmasıyla 5 bin 500 kişiye istihdam kapısı olacak olan projeyi açıklandığını belirten Aydın, Türkiye’nin en büyük Lojistik Merkezinin Diyarbakır’da yapılacağını kaydetti. Aydın, “2 bin 200 dönüm alan üzerine kurulacak olan bu tesis ile birlikte 5 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. 150 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde Diyarbakır, hem Ortadoğu’nun en önemli lojistik üslerinden biri haline gelecek, hem de şehrimizin ekonomisi güçlenerek büyümeye devam edecektir. Bu projenin Diyarbakır için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, vekillerimize ve Valimiz Münir Karaloğlu’na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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