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AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç: "Art niyetlileri iyi niyetlilerle ayırmak gerek"

Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ı ziyaret ettiler.

Politika 19.10.2021, 17:16
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç: "Art niyetlileri iyi niyetlilerle ayırmak gerek"

Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Bursa Başkanı Yıldırım Oran ve yetiştiriciler AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ı ziyaret ettiler.

Başkan Oran ve beraberindeki heyet, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile görüştü ve sorunlarını paylaştı.

Oran, kendilerinin veteriner çalıştırması gerektiğini belirterek, yönetmelik değişikliği ile konunun yapılabileceğini ifade etti. İnegöl Yalova koyun ırkı diye bir ırkın olduğuna dikkat çeken Oran, tescil işlemlerinin başladığını ama bitirilemediğini ve küpelemeyi yapmak istediklerini vurguladı.

Bazı yetiştiricilerin mera yaptıklarını belirten Oran, meralara yetiştiricilerin beton yaptıklarını ifade etti. Oran, İl Müdürlüğü’nün bu konuda düzeltme yapması gerektiğini söyledi.

Kılıç ise art niyetlileri iyi niyetlilerle ayırmak gerektiğini kaydederek, bu konuyu görüşeceğini belirtti.

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