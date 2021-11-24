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Karısını öldürmüştü: Cinayetten önce evin kapısına bıçakla ‘Sonunuz geldi’, ‘Ölün’ yazdığı iddia edildi
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir”
Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak".
Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak".
Politika 24.11.2021, 10:57
Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak".