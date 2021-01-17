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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı
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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesi ile uygulayacağı emirleri açıkladı. Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan birçok emirde değişiklik yapması bekleniyor.

Politika 17.01.2021, 20:32 17.01.2021, 21:18
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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesi ile uygulayacağı emirleri açıkladı. Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan birçok emirde değişiklik yapması bekleniyor.

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından ilk uygulamayı planladığı emirler hakkında açıklama yaptı. Klain, Biden’ın ABD Başkanı Donald Trump’a ait birçok emri değiştireceğini bildirdi.

Klain, Biden’ın yeni emirlerinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların günlük hayatlarında ve 100 gün içinde eyaletler arası yolculuk yapması durumunda maske takması zorunlu hale getirilmesini içereceğini belirtti. Biden’ın Covid-19 salgını ile kapatılan şirketleri ve okulları geri açacağını ifade eden Klain, ülke genelinde Covid-19 test sayısının arttırılacağını vurguladı. Klain ayrıca, Biden’ın "Amerikan Kurtarma Planı" adını verdiği toplamda 1 trilyon 9 milyar dolar değerindeki Covid-19 yardım yasasının getireceğini de belirtti.

Biden’dan ekonomik destek emirleri

Klain, Biden’ın salgın sırasında ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmesini yasaklayan tedbirlerin süresini de uzatmasının beklendiğini ifade etti. Emir, ilk olarak geçtiğimiz yıl 4 Eylül 2020’de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından uygulanmaya başlamıştı.

Eğitim kredilerindeki faiz silinecek

Biden’ın, daha önce Trump tarafından açıklanan öğrenciler için kredi ödemelerinin askıya alınmasını uzatmayı planladığını ifade eden Klain, Biden’ın milyonlarca Amerikalı tarafından kullanılan eğitim kredilerindeki faizden de feragat etmeyi planladığını bildirdi.

ABD’de göçmenlere vatandaşlık hakkı

Biden yönetiminin, ABD’de ikamet eden milyonlarca belgesiz göçmenin nasıl Amerikan vatandaşlığı alabileceğinin ana hatlarını çizmek için ayrıntılı bir plan hazırlayıp Kongre’ye göndermesi beklendiğini ifade eden Klain, Biden’ın Meksikalı göçmenlerin ABD’ye girmesini engelleyen Trump’ın Göçmen Koruma Protokolleri’ni iptal edeceğini belirtti.

Klain, Biden’ın görevine başlamasının ardından 2017’de "Müslüman yasağı" olarak tarihe geçen Trump’ın icra emrini de iptal edeceğini bildirdi.

ABD, Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılacak

Klain, Biden’ın Başkanlık Ofisi’ndeki ilk gün, ABD’nin geçtiğimiz yıl Kasım ayında resmi olarak ayrıldığı 2015 Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılmayı planladığını aktardı.

Biden’ın ilk yurtdışı gezisinin İngiltere’ye yapacağı iddia edildi

Resmi olarak duyurulmasa da İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Biden’ın göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini İngiltere’ye yapacağı iddia edildi.

Klain, bu politika hedeflerine "tam olarak ulaşılmasının", "yalnızca gelecek başkanın yapmayı vaat ettiği idari eylemleri değil, aynı zamanda güçlü Kongre eylemini" de gerektirdiğini ifade etti. Klain, Biden’ın eylemlerinin “sadece Trump yönetiminin en ağır zararlarını tersine çevirmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımak için” alınacağını savundu.

Seçilmiş Başkan Biden’ın göreve başlamasının ardından ABD genelinde ceza adaleti sisteminde yasal değişiklikler getirmesi ve iklim değişikliğini kontrol altına almayı hedefleyen girişimler başlatması bekleniyor.

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