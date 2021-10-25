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ABD ve Kanada büyükelçiliklerinden 10 büyükelçi hakkında karar öncesi 'Viyana Sözleşmesi' mesajı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.

Politika 25.10.2021, 16:03 25.10.2021, 16:08
ABD ve Kanada büyükelçiliklerinden 10 büyükelçi hakkında karar öncesi 'Viyana Sözleşmesi' mesajı

Aralarında ABD Büyükelçisi'nin de bulunduğu 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceği açıklamasına kabine toplantısının başladığı sıralarda ABD ve Kanada'nın  Türkiye büyükelçiliklerinin sosyal medya hesabından yanıt geldi.

Açıklamada, "Diplomatik İlişkiler Hakkındaki ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri: 

Madde 41 Konsolosluk memurların n keşisel dokunulmazl ğ
1. Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya göz altına alınmaları, ancak, ağır bir suç halinde ve yetkili adli makamın kararı ile olur.

2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere kesinleşmiş adlî bir kararın uygulanması dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hürriyetleri
kısıtlamaya tabi tutulamaz.

3. Aleyhine cezaî bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çıkmak zorundadır. Bununla beraber, dava, konsolosluk memurunun resmî durumu icabı kendisine
gösterilmesi gereken saygı ile ve bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal hariç olmak üzere, konsolosluk işlemlerinin yerine getirmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir: Bu maddenin 1.
fıkrasında zikredilen hallerde, bir konsolosluk memurunun gözaltına alınması kaçınılmaz olduğu takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılmalıdır.

Madde 42 - Tutuklama, gözalt na alma veya kovuşturma hallerinin yaz olarak bildirilmesi Bir konsolosluk personeli mensubunun tutuklanması, gözaltına alınması veya cezaî bir kovuşturmaya tabi tutulması halinde, kabul eden Devlet durumunda konsolosluk şefini en kısa zamanda haberdar etmekle yükümlüdür. Eğer konsolosluk şefinin kendisi bu tedbirlerden birine muhatap tutulmuş ise, kabul eden Devlet bundan gönderen Devlet'i diplomatik yoldan haberdar eder.

AYRINILAR GELİYOR...

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