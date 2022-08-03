ABD İstanbul Başkonsolosluğu: "RAZONİ’nin İstanbul’a gelişini memnuniyetle karşılıyoruz"

ABD İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı için Odessa Limanı’ndan çıkarak İstanbul’a gelen yük gemisi RAZONİ’nin gelişinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu’na ait sosyal medya hesabından Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı geminin geçişi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yük gemisi RAZONİ’nin İstanbul’a gelişini, küresel gıda güvenliği krizinin etkilerini azaltma yolunda hayati bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Tahıl ürünlerinin Ukrayna’dan küresel pazarlara güvenle girmesine yönelik diplomatik girişimlerinden dolayı Türkiye’yi kutlarız" ifadeleri yer aldı.