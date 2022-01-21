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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Lavrov ile görüşmemiz bir müzakere değil, görüş alışverişiydi. Ukrayna’ya olası bir saldırının hemen yanıt bulacağını ifade ettik."
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Lavrov ile görüşmemiz bir müzakere değil, görüş alışverişiydi. Ukrayna’ya olası bir saldırının hemen yanıt bulacağını ifade ettik."
Politika 21.01.2022, 15:50
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Lavrov ile görüşmemiz bir müzakere değil, görüş alışverişiydi. Ukrayna’ya olası bir saldırının hemen yanıt bulacağını ifade ettik."