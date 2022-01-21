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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız" dedi.
Politika 21.01.2022, 15:57
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Askeri faaliyetler konusunda şeffaf davranmalıyız. Endişelerimizin büyük bir kısmı bununla alakalı. Hiçbir şekilde temel ilkelerimizden geri adım atmayacağız" dedi.