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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.
Politika 19.05.2022, 17:50
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.