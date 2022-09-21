ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Truss ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu devam ederken İngiltere Başbakanı Liz Truss ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

ABD’nin New York kentinde BM 77. Genel Kurulu devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Genel Kurul oturumu arasında İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Truss’un 5 Eylül’de İngiltere’nin yeni Başbakanı ilan edilmesinden sonra ilk defa bir araya gelen iki lider Kuzey İrlanda Anlaşması, ABD-İngiltere ikili ilişkileri ele aldı.

Haberlerde, Biden’ın Truss’a ABD’nin dünyadaki en yakın müttefikinin İngiltere olduğunu söylediği ve İngiltere’nin yeni Başbakanı olarak seçilen Truss’u tebrik ederek, “Sizinle yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İngiltere bizim dünyadaki en yakın müttefikimiz. Birlikte yapmaya devam edebileceğimiz çok şey var" dediği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca, Biden’ın Brexit sonrası Kuzey İrlanda barış süreci hakkında Truss’ın söyleyeceklerini duymayı sabırsızlıkla beklediği belirtilerek Biden’ın, "İkimiz de Kuzey İrlanda Anlaşmasını korumaya kararlıyız ve söyleyeceklerinizi duymayı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Truss’ın ise, “Belfast Anlaşmasını ve bunun gelecekte nasıl destekleneceğini tartışmak için sabırsızlanıyorum” dediği ifade edildi. Truss’ın ayrıca, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine katıldığı için Biden’a teşekkür ederek, İngiltere ve ABD’nin "sürekli müttefikler" olduğunu söylediği aktarıldı.