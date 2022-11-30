AB, dondurulan Rus mal varlıklarına el konulmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya ve Rus iş adamlarına ait dondurulmuş mal varlıklarına el konulmasını ve bunların Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılmasını istedi.

AB Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu’nun resmi internet sayfasından önemli açıklamalar yaptı. Rusya’nın, Ukrayna’da işlediği suçlardan dolayı yargılanması için özel bir mahkeme kurulmasını isteyen Leyen, Rusya’ya ve Rus iş adamlarına ait dondurulmuş mal varlıklarına el konulmasını ve bu mal varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılmasını talep etti. Rusya’nın işlediği korkunç suçların bedelini ödemesi gerektiğini belirten Leyen, "Rusya, egemen bir devlete karşı saldırganlık da dahil işlediği korkunç suçların bedelini ödemelidir. Bu nedenle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni desteklemeye devam ederken, Rusya’nın saldırı suçunu soruşturmak ve kovuşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen özel bir mahkeme kurulmasını öneriyoruz. Bu ihtisas mahkemesi için mümkün olan en geniş uluslararası desteği almak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Rusya’ya ödetecek araçlara sahibiz"

Rusya’nın saldırıları sonrası Ukrayna’nın yeniden inşaası için gerekli maddiyatın Rusya’dan alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Leyen, "Rusya’nın neden olduğu yıkımın bedelini de mali olarak ödemesi gerekiyor. Ukrayna’nın uğradığı zararın 600 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Rusya ile oligarklarının Ukrayna’ya verdiği zararı tazmin etmesi ve ülkenin yeniden inşası için gereken masrafları karşılaması gerekiyor. Bunu, Rusya’ya ödetecek araçlara sahibiz. Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar euroluk kısmını bloke ettik. Rus oligarklarının 19 milyar eurosunu dondurduk. Kısa vadede ortaklarımızla birlikte bu fonları yönetecek ve Ukrayna’ya yatırım yapacak bir yapı oluşturabiliriz. Daha sonra gelirleri Ukrayna için kullanırız. Yaptırımlar kaldırılır kaldırılmaz bu fonlar Rusya’nın Ukrayna’ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı. Bunu mümkün kılmak için ortaklarımızla uluslararası bir anlaşma üzerinde çalışacağız. Birlikte, bunu yapmanın yasal yollarını bulabiliriz. Rusya’nın korkunç suçları cezasız kalmayacak" dedi.

Hukuki olarak gerçekleşmesi zor

Bir süredir AB kurumlarının gündeminde olan "Dondurulan Rus mal varlıklarına el konularak Ukrayna için kullanılması" görüşü, uzmanlara göre uluslararası hukuka göre kolay görünmüyor. Kendi başına bu tarz bir el koyma yetkisine sahip olmayan AB, uluslararası toplumu bu konuda ortak çalışmaya çağırıyor. Bu çalışma başarılı olursa, AB’nin öncülüğünde uluslararası toplumun yapacağı bir anlaşma ile dondurulan Rus mal varlıklarına el konulmasının yolu açılacak.