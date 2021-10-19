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10 ülkenin Ankara’daki büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı
Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Politika 19.10.2021, 01:16 19.10.2021, 09:00
Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı. Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.