10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatına Almanya'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmasının ardından bu ülkelerin büyükelçilerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için talimat verdiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına Almanya'dan yanıt geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Almanya'nın Türkiye büyükelçisinin sınır dışı edilmesine ilişkin Türkiye'den herhangi bir bildirim gelmediğini söyledi.

Sözcü, Paris ve Washington’daki partneriyle hafta sonu boyunca ile iletişimde olduklarını aktardı.

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü ise Türkiye'nin Almanya için önemli bir partner olduğunu belirtti.

"ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 10 yabancı büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi yönündeki kararının "üzücü bir durum" olduğunu söyledi.

18 Ekim 2021 tarihinde Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.