Yurt yemekhaneleri ve okul kantinleri denetlendi

Osmaniye’de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt yemekhaneleri ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde eksikleri bulunan ya da hijyen şartlarını tam olarak yerine getirmeyen işletmelere tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlileri sahaya indi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç’in koordinesinde yurt yemekhaneleri ve okul kantinlerinde gıda denetimi yapan ekipler, işletmelerin eksikleri ve hijyen şartlarına uyup uymadıklarına da dikkat etti. İşletmelerde bulunan hazır paket gıdaların son kullanım tarihlerine tek tek bakılırken, işletmeler tarafından üretimi yapılarak satışa hazır hale getirilen ürünlerin de uygunluk koşulları incelendi. Denetimlerde eksikleri bulunan ya da hijyen şartlarını tam olarak yerine getirmeyen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız sürdürüleceğinin altını çizen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Yeni başlayan eğitim öğretim yılıyla birlikte açılan hem kantinlerin hem de yurtlara bağlı yemekhanelerin denetimini gerçekleştiriyoruz. Osmaniye’mizde 503 okulda kantin denetimini 48 ekibimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Özellikle yeni başlayan eğitim öğretim yılıyla birlikte işin baştan sağlam tutulması amacıyla bütün gıda denetim ekiplerimiz kantin denetimindeler. Okuldaki öğrencilerimizin, yurtlarda kalan öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için bu denetimlerimizi yapıyoruz. Eğitim öğretim dönemi boyunca sık sık denetimler yapılacak. Bu denetimlerde işletmeler, eksiklikleri varsa mevzuat çerçevesinde işlemlere tabi tutulacak. Özellikle ilk başta kayıt işlemlerinde bazı eksiklikler tespit etmiştik. Muhafaza şartlarında genel olarak bir eksiklik yok ama bir okul kantini işletmesinde açıkta bir döner olduğunu tespit ettik. Hijyen kuralları açısından önemli. Tezgahın üzerinde boş bırakılmış. Ekmeklerin veya gıda ürünlerinin açıkta olması risk teşkil ediyor. Bazı ürünler çabuk bozulmaya müsait ürünler. Bunların saklama koşullarının iyileştirilmesi için de hem uyarılarda bulunduk hem de gerekli idari işlemler uyguladık. Bizim önceliğimiz hem çocuklarımızın hem bütün halkımızın güvenilir gıdaya ulaşımını ve tüketimini sağlaması konusunda onlara önderlik etmek” diye konuştu