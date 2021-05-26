Vali Yılmaz: "Çocuklarımızı en iyi koşullarda yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vali Yılmaz, Farabi Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yapımı devam eden okul projeleri hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Farabi Anadolu Lisesi ve özel eğitim okullarının bulunduğu alanda 24 derslik, 300 öğrenci kapasiteli pansiyon, yemekhane, spor salonu ve atölyeden oluşan Merkez Mesleki ve Teknik Lisesi ile 24 derslikli Merkez İmam Hatip Lisesi ihale aşamasındadır. İl merkezi ve ilçelerimizde yapımı devam eden 4, ihalesi tamamlanan 2, ihale aşamasında 2, ihale hazırlıkları devam eden 7 ve arsa çalışmaları devam eden 1 proje olmak üzere toplam 16 projemiz bulunmaktadır. Temel eğitim kurumları yapım programı ve devlet yatırım programında yer alan 16 adet okulun toplam proje tutarı ise 220 milyon 791 bin 560 liradır” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise, “Gelecek nesillerimizin en iyi koşullarda yetiştirilmesini hedefliyoruz. Eğitim her zaman öncelikli çalışmalarımızdandır. Bu nedenle eğitim projelerini çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.