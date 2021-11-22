Tuğgeneral Semih Okyar, Osmaniye’de

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, Vali Erdinç Yılmaz’ı ziyaret etti.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Osmaniye’ye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar, ziyaretleri kapsamında Vali Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Valilik Şeref Defteri’ni de imzalayan Okyar, daha sonra Vali Erdinç Yılmaz ile makamında bir süre görüştü. Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul’un da yer aldığı görüşmede Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Semih Okyar ise, misafirperverliğinden dolayı Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.