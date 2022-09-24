Sahipsiz eşek Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne yerleştirildi

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide bulunan güçten düşmüş sahipsiz eşek, Hayvan Hakları Federasyonu Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesinde araziye çıkan bir vatandaş yorgun ve güçten düşmüş eşek buldu. Sahibine ulaşılamayan eşek için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen eşeğin, açlıktan dolayı güçten düştüğü ve bu yüzden yorgun olduğu belirlendi.

Sağlık taramasının ardından sahipsiz eşek ekipler tarafından Osmaniye’deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne teslim edildi.