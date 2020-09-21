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Otoparkta yaralı bulunan doktor kurtarılamadı
OSMANİYE'DE BİR HASTANENİN OTOPARKINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN DR. MUSTAFA KOCAMAN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE KURTARILAMADI.
OSMANİYE 21.09.2020, 13:01
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Osmaniye’de bir hastanenin otoparkında vurulmuş olarak bulunan doktor tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, 5 gün önce meydana gelen gelen olayda, özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılarak medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman, ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde yaralı halde bulundu.
Aynı hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Dr. Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Dr. Kocaman’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
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