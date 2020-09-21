Otoparkta yaralı bulunan doktor kurtarılamadı

Osmaniye’de bir hastanenin otoparkında vurulmuş olarak bulunan doktor tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce meydana gelen gelen olayda, özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılarak medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman, ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde yaralı halde bulundu.

Aynı hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Dr. Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dr. Kocaman’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.